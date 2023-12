Artem Lobov compartilha textos para afirmar que Conor McGregor pretendia compartilhar os lucros do Proper 12

Artem Lobov quer mostrar que está preparado para o duelo no tribunal com Conor McGregor.

Lobov e McGregor estão atualmente envolvidos em uma batalha legal com McGregor sobre o que Lobov alega serem lucros não pagos da marca de uísque Proper No. A popularidade da marca cresceu rapidamente, reforçada pelo elevado perfil de McGregor como ex-campeão de duas divisões do UFC e uma das maiores estrelas do esporte mundial. McGregor acabou vendendo seu controle acionário para a Proximo Spirits em 2021 por US$ 600 milhões.

Em novembro de 2022, Lobov processou McGregor em busca de 5 por cento da venda de 2021, alegando que ele foi essencial para o desenvolvimento da ideia e marca Proper No.

Lobov acessou o Twitter na sexta-feira para compartilhar uma suposta troca de mensagens de texto com McGregor em agosto de 2017, na qual a equipe de McGregor supostamente garantia que Lobov receberia uma porcentagem dos lucros.

“Essa briga e esse acordo de uísque eu vou cuidar de você! Você está sempre lá para mim, irmão, e eu aprecio todo o seu trabalho”, dizia uma das mensagens recebidas.

Lobov respondeu: “O uísque vai ser enorme! [McGregor’s manager] Audiência [Attar] me disse que você está me dando uma porcentagem, muito obrigado por isso. Será um grande sucesso!”

Um texto subsequente dizia: “Não se preocupe com isso, meu irmão!”

Lobov seguiu esse tweet com outro afirmando que foi “uma honra para mim ajudar [McGregor] construir seu maior negócio”, marcando o cofundador da Proper No. 12, Ken Austin, e a própria conta da marca.

Tenho sido o amigo mais leal do Conor, nunca me permiti tirar dinheiro do meu irmão para acampamentos, pois ajudamos um ao outro a realizar nossos sonhos! Foi uma honra para mim ajudá-lo a construir seu maior negócio! @KenAustinAirplane @ProperWhiskey – Artem Lobov (@RusHammerMMA) 15 de dezembro de 2023

Não está claro exatamente quais são as intenções de Lobov ao compartilhar a suposta conversa com McGregor, embora pareça que ele acredita que isso ajudará em seu caso, ao acrescentar: “Tenho total confiança no sistema jurídico irlandês e estou ansioso para limpar meu nome no Alto Tribunal.”

Nenhuma das mensagens recebidas partilhadas por Lobov parece dar quaisquer garantias oficiais e não está claro que impacto a partilha desta troca terá no seu caso. Lobov já sofreu uma perda em suas negociações jurídicas com McGregor, pois não conseguiu obter uma liminar no Twitter depois que McGregor dirigiu vários insultos a ele nas redes sociais. Na verdade, Lobov foi condenado a pagar uma quantia não revelada em honorários advocatícios, que deverá ser paga após a resolução do processo adequado nº 12.

Lobov e McGregor eram amigos íntimos. McGregor apresentou Lobov a um palco maior quando o apresentou como membro de sua equipe na 22ª temporada de O ultimo lutador, e “The Russian Hammer” eventualmente desenvolveu seus próprios seguidores, mesmo enquanto continuava a ver resultados mistos dentro da jaula. Lobov competiu pela última vez em julho de 2021, quando perdeu uma luta de boxe sem luvas para Denys Berinchyk.