Artplan ABRE VAGAS em SP, RJ, MG e DF; Se candidate!

A Artplan, empresa que é uma agência de publicidade independente e conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, está com inúmeras vagas de emprego abertas no presente momento. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, visualize quais são as opções disponíveis:

Analista Financeiro – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Estratégia – Brasília – DF e Híbrido – Estágio: Desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de campanhas publicitárias, integrando um time responsável por trabalhar no planejamento estratégico de marcas, entendendo as necessidades dos clientes e desenvolvendo soluções criativas para atingir os objetivos estabelecidos;

Gerente de Mídia – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Pessoa jurídica;

Menor Aprendiz – São Paulo – SP e Híbrido – Aprendiz;

Supervisor (a) de Mídia – Nova Lima – MG – Efetivo;

TikTok Content Creator (Vaga Temporária) – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Temporário.

Mais sobre a Artplan

Sobre a Artplan, é necessário destacar que trata-se de uma das maiores agências brasileiras com capital 100% nacional e atua como hub de soluções de comunicação para seus clientes. Possui cerca de 400 colaboradores, com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Além disso, desde 2016, está no ranking das 10 agências melhores avaliadas por seus próprios clientes, de acordo com Agency Scope. Tem sido destaque na liderança de Novos Negócios do Meio&Mensagem, com lugar no pódio do ranking por nove vezes, e é a 5ª colocada do Ranking das Agências Cenp-Meios 2022.

Certificada nove vezes pelo Great Place to Work, como uma das melhores empresas para se trabalhar, a Artplan foi também considerada, pela revista Campaign US, uma das dez agências criativas independentes mais sexy da América Latina. Faz parte do Grupo Dreamers, maior grupo independente de comunicação e entretenimento do Brasil, comandado pelo presidente executivo Rodolfo Medina.

Confira alguns benefícios

Vale refeição e alimentação Swile;

Vale Transporte;

Auxílio Home Office;

Seguro de Vida;

Gympass;

Vittude.



Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Artplan, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

