As 4 Moedas de 1 Real MAIS VALIOSAS. Uma FORTUNA de até R$27.5MIL

O mundo da numismática, o estudo e a coleta de moedas e medalhas, é um campo fascinante que transcende um simples hobby. Vamos comentar agora sobre 4 moedas raras de 1 real que podem atingir valores surpreendentes de até R$27.500. São moedas difíceis de encontrar mas quem sabe você é um sortudo(a) e tem ela guardada em casa? Leia até o final e veja até mesmo como vender sua moeda rara.

O que torna uma moeda “rara”?

Existem vários fatores que contribuem para a raridade de uma moeda. Primeiramente, a idade é um deles – geralmente, quanto mais antiga a moeda, mais rara ela é. Em segundo lugar, a quantidade de moedas cunhadas também é crucial. Algumas moedas são raras simplesmente porque foram produzidas em quantidades limitadas. E por fim, a presença de erros(anomalias) nas moedas. A condição da moeda também desempenha um papel importante. As moedas em condição de “Flor de Cunho”, que estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais raras – e mais valiosas – do que as moedas que circularam.

Quais são as 4 Moedas mais raras de 1 real? Quanto Valem?

As 4 Moedas de 1 Real mais valiosas são moedas do ano 2008,2017, beija-flor e outra sem ano, que apresentam um defeito(anomalia). O Notícias Concursos preparou um vídeo EXCLUSIVO mostrando cada uma das 4 moedas, com seus valores individuais, como identificar o erro e também explicando como vender sua moeda rara. Assista Agora e se surpreenda:

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.



Você também pode gostar:

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos está comprando algumas moedas, desde que sejam moedas com erros, diretamente no Canal Notícias Concursos no Youtube. Para saber mais como vender sua moeda, basta acessar o link