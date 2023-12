As chances de MVP de Dak Prescott são prejudicadas quando Bills derrota os Cowboys em Buffalo

J.ames Cook teve o melhor da carreira, 179 jardas corridas e marcou duas vezes enquanto o Buffalo dominava o solo, e o Bills venceu o Dallas por 31 a 10 no domingo, encerrando a seqüência de cinco vitórias consecutivas dos Cowboys.

Josh Allen arremessou apenas 94 jardas para o Bills (8-6), que venceu jogos consecutivos pela primeira vez desde que uma seqüência de três vitórias consecutivas terminou em 1º de outubro. Buffalo ganhou terreno na corrida dos playoffs da AFC, avançando um jogo. de Denver e Pittsburgh.

Dak Prescott impulsiona campanha de rastreio do cancro do cólonTwitter

Os Cowboys (10-4) garantiram sua terceira vaga nos playoffs antes do início do jogo, graças às derrotas para Green Bay e Atlanta no domingo e Detroit derrotando Denver no sábado. Mas nada mais deu certo para Dallas, que ficou um jogo atrás do melhor San Francisco da NFC.

Os Cowboys, que estão 7-0 em casa – onde superaram seus adversários por um total de 279-108 – caíram para 3-4 fora de casa, onde foram derrotados por 156-152.

Buffalo correu para 266 jardas, segurou a bola por 10 minutos a mais que Dallas e teve 28 primeiras descidas contra 14 dos Cowboys.

Os Cowboys, que marcaram 40 ou mais pontos cinco vezes nesta temporada e tiveram oito vitórias por 20 ou mais, foram reduzidos a 195 jardas de ataque, o mínimo da temporada. Dak Prescott finalizou 21 de 34 para 134 jardas com uma interceptação.

Chega de impulso O técnico dos Cowboys, Mike McCarthy, esperava que seu time sobrevivesse à vitória por 33-13 sobre o rival da divisão Filadélfia na semana passada. Dallas fecha sua agenda com dois dos últimos três na estrada.

Os Bills, vindo de uma vitória por 20-17 em Kansas City, estão tentando garantir sua quinta vaga consecutiva nos playoffs e permanecer na disputa pelo quarto título consecutivo da AFC East.

O coordenador ofensivo interino do Buffalo, Joe Brady, usou o jogo corrido para jogar contra um ataque dos Cowboys que entrou na semana liderando a NFL com 421 pontos.

O ataque liderado por Cook dominou uma frente defensiva que carecia do tackle defensivo Johnathan Hankins. Cook marcou em uma recepção de 18 jardas aos três minutos do segundo quarto e encerrou o jogo com uma corrida de 24 jardas aos 2:30 do quarto período.

Allen teve um dia fácil, tentando apenas 15 passes e completando sete. Ele teve um passe para touchdown e uma corrida de TD de 1 jarda.

Latavius ​​Murray abriu o placar com uma corrida de 2 jardas para coroar a primeira tacada de Buffalo. E Dallas teve poucas chances depois que Tyler Bass acertou um field goal de 23 jardas para coroar a primeira tentativa de Buffalo no terceiro quarto, que consumiu 8:22 minutos do relógio.

O total de corridas de Cook foi o maior para um jogador do Bills desde que Fred Jackson teve 212 jardas na vitória no final da temporada de 2010 sobre Indianápolis.

Lesões

Cowboys: RG Zack Martin não voltou após machucar o quadríceps no primeiro quarto.

Contas: DT Jordan Phillips não voltou após machucar o pulso.

A seguir

Cowboys: Em Miami no próximo domingo.

Contas: No Los Angeles Chargers na noite de sábado.