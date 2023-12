As coisas ficam sérias? Os pais de Taylor Swift conhecem o pai de Travis Kelce no jogo dos Chiefs

Taylor Swiftos pais, Scott e Andrea Swiftforam vistos misturando-se com Travis Kelceo pai, Ed Kelceno Chefes de Kansas City‘jogo contra o Invasores de Las Vegas na segunda-feira. Uma foto postada por um torcedor do Chiefs mostrou o quarteto conversando na suíte do astro da NFL antes do jogo, apesar da infeliz derrota para o time de Kansas City.

Na foto, Ed, vestindo uma camisa da Kelce, estava de costas para a câmera, enquanto Scott e Andrea pareciam totalmente envolvidos na conversa. Enquanto isso, a estrela pop de 34 anos foi vista tomando uma bebida enquanto ouvia o patriarca Kelce. Tanto Taylor quanto sua mãe usaram chapéus festivos de Papai Noel, enquanto Scott representou as cores do time da casa em um casaco preto e vermelho.

O jogo do dia de Natal viu Swift trazendo seus pais para apoiar o namorado, Travis Kelce, com seu irmão Austin também presente. Embora Austin não tenha sido incluído na foto, ele fez uma aparição notável no jumbotron com uma roupa completa de Papai Noel.

Infelizmente a mãe do Travis Kelce Donna Kelcenão pôde participar do caso de família porque estava na Filadélfia apoiando o filho Jason Kelce, que joga pelos Eagles e também jogou no dia de Natal.

É a primeira vez que os pais se conhecem?

Parecia ser a primeira vez que os pais dos pombinhos se conheceram. No entanto, Swift aparentemente passou muito tempo com os Kelces desde que começou a namorar Travis durante o verão. O cantor de “Anti-Hero” já se juntou a Ed e Donna nas arquibancadas em diversas ocasiões, deixando uma boa impressão na dupla.

De acordo com Ed Kelce, depois de conhecer Taylor pela primeira vez em um jogo do Kansas City Chiefs em outubro, ele ficou impressionado com seu charme e natureza prática. Ele a descreveu como “uma jovem muito, muito doce, muito charmosa e prática” e a elogiou por não agir como uma “diva”, até mesmo por ajudar na limpeza depois do jogo.

Da mesma forma, Donna Kelce compartilhou que Travis está “mais feliz do que [she has] o vejo há muito tempo “, desde que ele começou a namorar Taylor. Ela descreveu o superstar como “uma pessoa muito, muito legal”.

Embora não esteja claro quando Kelce conheceu a mãe de Taylor, ele conheceu Scott em novembro, quando ele voou para a Argentina em sua semana de folga para uma parada da Eras Tour. Os dois homens se encontraram para jantar e assistiram ao show juntos na noite seguinte. Scott foi visto filmando Kelce e usando orgulhosamente um cordão dos Chiefs, indicando seu apoio ao casal.