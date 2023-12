As duas moedas de 10 centavos que valem muito mais do que você imagina

Especialista em numismática ou não, o fato é que você certamente sabe como identificar uma moeda de 10 centavos. Embora seja uma peça de baixo valor monetário para o Banco Central (BC), o fato é que este item é extremamente famoso e fácil de ser encontrado em qualquer troco na rua, por exemplo.

O que nem todo mundo sabe é que boa parte das moedas de 10 centavos que estão circulando neste momento pelo Brasil podem ser consideradas raras. São peças que viraram o sonho de colecionadores, e que podem estar no seu bolso, na sua carteira, ou mesmo no fundo da sua gaveta neste momento.

Neste artigo, vamos citar especificamente duas moedas de 10 centavos que a grande maioria das pessoas não têm ideia de que valem muito dinheiro, sobretudo se forem encontradas em bom estado de conservação. Veja abaixo.

10 centavos de 2000

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 2000, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Gravador: Alzira Duim;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à programação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 10 centavos e a data de 2000. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale em 2023:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 110,00 R$ 250,00



10 centavos de 1999

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 1999, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Gravador: Alzira Duim;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à programação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 10 centavos e a data de 1999. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale em 2023:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 30,00 R$ 170,00 R$ 400,00

Alguns pontos importantes

Note que nos dois casos, os valores que estão sendo estipulados tomam como base os catálogos numismáticos mais atualizados por especialistas na área. Tais valores, no entanto, podem variar de acordo com uma série de pontos, como a sua capacidade de negociação, por exemplo.

Também é preciso destacar que os valores indicados acima tomam em consideração a ideia de que você encontrou a moeda em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem. Peças com falhas podem valer naturalmente mais dinheiro dentro do mundo da numismática.

Também é importante perceber que, mesmo muito parecidas, as moedas de 10 centavos dos anos de 1999 e de 2000 possuem valores muito diferentes. A explicação para este fenômeno está justamente na tiragem, ou seja, na quantidade de exemplares que foram postos em circulação.

Dados oficiais apontam que a moeda de 10 centavos do ano de 1999 contou com uma tiragem de pouco mais de 9,6 milhões de peças. Já a moeda de 10 centavos do ano de 2000 teve uma tiragem de 274 milhões, e portanto, é naturalmente menos rara.