As lendas da WNBA Sue Bird e Diana Taurasi serão as anfitriãs do NBA Alt-Cast no dia de Natal na ESPN

EUuma celebração festiva do basquete do dia de Natal, ESPN está definido para apresentar uma transmissão alternativa, “O Show de Pássaros e Taurasi,” liderado por ícones da WNBA Sue Pássaro e Diana Taurasi.

A dupla dinâmica, conhecida por seu brilhantismo em quadra, trará sua energia única para o confronto festivo entre os Milwaukee Bucks e Knicks de Nova York.

A reviravolta da WNBA na ação da NBA terá convidados especiais

Esta não será a primeira vez que Bird e Taurasi unem forças para um elenco alternativo da ESPN.

Tendo anteriormente encantado o público durante o Final Four Feminina da NCAAeles agora se aventuram no reino dos comentários da NBA.

O elenco alternativo promete uma mistura de análises perspicazes e brincadeiras alegres, criando uma experiência de visualização envolvente para os fãs de basquete.

Somando-se à emoção, “O Show dos Pássaros e Taurasi” contará com uma série de convidados notáveis.

Jason Sudeikis, Tyrese Haliburtone Breanna Stewart estão entre os que irão se juntar ao WNBA legendas.

Com uma mistura de esportes, entretenimento e experiência em basquete, a escalação repleta de estrelas do elenco alternativo garante uma transmissão memorável e divertida.

O show será produzido pela Omaha Production de Peyton Manning

é

Nos bastidores, Peyton ManningOmaha Produçõesconhecido pelo sucesso do “Manningcast” cuidará da produção de “O Show de Pássaros e Taurasi.”

Manning histórico comprovado na entrega de transmissões esportivas envolventes e não convencionais aumenta a expectativa por um evento único e divertido dia de Natal espetáculo.

“The Bird & Taurasi Show” não trata apenas da alegria do feriado; é uma celebração de duas lendas do basquete.

Com um total combinado de cinco medalhas de ouro olímpicas entre 2004 e 2021, Pássaro e Taurasi trazer experiência incomparável para a transmissão.

Taurasi, o WNBA artilheiro de todos os tempos, acrescenta um toque histórico, tendo ultrapassado 10.000 pontos na carreira em Agosto.

A ascensão dos chamados “casts alternativos” tornou-se uma tendência na radiodifusão esportiva.

ESPNao lado Esportes de descoberta da Warner Bros. e Amazonasestá explorando formatos inovadores que acompanham as transmissões tradicionais, oferecendo aos telespectadores uma experiência mais casual e interativa.

Os fãs podem sintonizar “O Show dos Pássaros e Taurasi” sobre ESPN2 e ESPN+.

O elenco alternativo adicionará um toque delicioso ao jogo Milwaukee Bucks x New York Knicks. As festividades começam ao meio-dia ET, prometendo um início memorável para as comemorações do feriado.