As mortes mais chocantes da NFL em 2023: Alex Collins, Ryan Mallet e mais

Tseu ano viu um punhado de mortes infelizes acontecerem no NFL comunidade, incluindo ex- Corvos de Baltimore correndo de volta Alex Collins e zagueiro Ryan Mallettambos sofreram acidentes trágicos que poderiam ter sido evitados.

Collins tinha apenas 28 anos quando morreu no local em um acidente de motocicleta em agosto de 2023. O acidente ainda está sob investigação.

A lenda do Steelers, Jerome Bettis, cumpre a promessa emocionante à sua mãe de se formar na faculdadeParker Johnson

Mallett, ex- Patriotas da Nova Inglaterra reserva que também jogou em Baltimore, morreu aos 35 anos em junho de 2023, após um aparente afogamento enquanto nadava com sua namorada na Flórida.

Nenhum desses jogadores estava ativo no NFL no momento do seu falecimento, como foi o caso de Dwayne Haskins quando ele morreu em 2022.

Outras mortes notáveis ​​na comunidade da NFL