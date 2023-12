As opções de Ohtani tornam-se mais claras: o atual MVP do AL não se imagina jogando nesta cidade

Shohei OhtaniA agência gratuita criou uma onda de especulação sobre as intenções do superstar bidirecional e o que ele realmente deseja de seu próximo time além de um contrato lucrativo. O reinado AL MVP ainda não revelou publicamente seu destino – e sua equipe atual, o Anjos de Los Angelespermanecem firmes na licitação a partir da noite de terça-feira.

Enquanto isso, o Los Angeles Dodgers confirmou que eles se encontraram com Ohtanie gerente David Roberts disse que o rebatedor japonês é sua principal prioridade. Acredita-se que Ohtani se encontrou com o Gigantes de São Francisco e a Blue Jays de Torontotambém.

No entanto, uma cidade onde Ohtani supostamente não deseja jogar é Nova Iorquedescartando a Mets — e a Ianques – de se envolver no Sorteio Shohei este inverno.

Por que Ohtani não quer tocar em Nova York?

De acordo com MLB interno Jon Heyman, Ohtani deixou claro para uma “fonte do clube” que não se vê jogando nem pelo Mets ou o Ianques. Ohtani instalou-se no sul Califórnia desde que ingressou no Anjos em 2017 – e Heyman indica que a população densamente povoada Cidade de Nova Yorkreconhecido mundialmente como um Estados Unidos símbolo e “centro de mídia” não agrada a um jogador que gosta de se manter discreto.

Parece que o único time que Ohtani está considerando fora da Califórnia seria o Gaios Azuisque estão desesperados por uma atração de superstar para ocupar lugares em Centro Rogers e conseguir uma equipe jovem para superar o obstáculo de outubro. Uma mudança para a costa para se juntar ao Gigantes – outro time que precisa de uma estrela transcendental – continua em jogo, mas São Franciscode Parque Oráculo tem a reputação de ser um estádio hostil aos rebatedores poderosos. Ohtani pode gostar de lançar em Oráculomas ele não poderá subir ao monte novamente até 2025 após Cirurgia de Tommy John.

A todo vapor para Soto

O Mets estão operando em grande parte longe do topo do mercado neste inverno, após dispendiosas desventuras em 2022, embora estejam até certo ponto envolvidos na busca por Yoshinobu Yamamoto. O Ianques também estão tentando adicionar Yamamoto para sua rotação inicial atrás Prêmio AL Cy Young ganhador Gerrit Cole — mas o Bombardeiros do Bronx pode estar mais focado em outro rebatedor superstar.

O Ianques na terça-feira realizou uma negociação rara com o Red Sox de Boston adquirir outfielder Alex Verdugoe o gerente geral Brian Cashman ainda está focado em adquirir outfielder estrela Juan Soto de Padres de San Diego. Os dois lados permanecem distantes nas negociações, mas o Pais não estão em condições de assinar Sotão ao contrato gigantesco que ele deseja – o que significa que uma negociação, em algum momento, é provável.

Os Yankees e seus torcedores ficarão muito satisfeitos com a finalização de uma negociação com Soto – e não pensarão muito nisso Shoheié esnobado quando ultrapassa os limites.