As vencedoras do Survivor, Parvati Shallow e Erika Casupanan, se apresentam como membros da comunidade LGBTQ

Alguns favoritos dos fãs de “Survivor” deram aos fãs do programa uma atualização sobre suas vidas pessoais … e, quer tenha sido uma coincidência ou não, os dois anúncios vieram no mesmo dia.

Parvati Rasoconsiderada uma das melhores de todos os tempos a visitar as ilhas Survivor e vencedora do Survivor: Micronesia em 2008, postou um conjunto de fotos fofas dela mesma com o comediante Mae Martin Sábado com a legenda “Estamos aqui. Somos gays. Feliz ano novo”, seguido por vários emojis, incluindo um arco-íris.