As vendas de camisas dos Dodgers de Shohei Ohtani superam as de Messi na janela de vendas de 48 horas e estabelecem novo recorde

Shohei Ohtani mude para o Los Angeles Dodgers já estabeleceu um novo padrão nas vendas de produtos esportivos. O craque ainda não entrou em campo para o Dodgersmas ele já é um recordista, com as vendas de suas camisas superando até mesmo os números astronômicos das lendas do futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O fenômeno de OhtaniA camisa do jogador voando das prateleiras reflete a tempestade perfeita de um ícone do esporte global se juntando a uma das franquias mais famosas do beisebol durante a temporada de férias. Essa mistura levou a um recorde histórico nas vendas de mercadorias para Fanáticos.

Dodgers anunciam assinatura de Shohei Ohtani com vídeo de anime eleganteLAPRESSE

O Dodgers, um time com uma base de fãs enraizada e uma história de sucesso, incluindo um domínio de uma década na Liga Nacional Oeste e aparições consistentes na pós-temporada, adicionaram uma nova dimensão à sua escalação com Ohtani. O duas vezes MVP da Liga Americana, conhecido por sua notável temporada de 2022 com o Anjos de Los Angeles, traz não apenas habilidade, mas também maior entusiasmo para os Dodgers.

OhtaniA chegada coincide com o Dodgers‘Busca contínua pela excelência. Sua decisão de adiar uma parte significativa de seu contrato de US$ 700 milhões demonstra seu compromisso com o sucesso da equipe. Este ato altruísta permite que os Dodgers reforcem ainda mais seu elenco, aumentando suas chances nas próximas temporadas.

Ohtani elevará a franquia Dodger a novos patamares

Enquanto os Dodgers se preparam para mais uma rodada de playoffs, os fãs estão igualmente entusiasmados, como refletido nas vendas recordes de camisas. OhtaniA presença de não só aumenta o desempenho da equipe em campo, mas também eleva seu sucesso comercial. A temporada de 2024, mesmo com Ohtani sem lançar devido a uma cirurgia no cotovelo, promete ser emocionante para os Dodgers e seus torcedores.

Com a busca incansável da equipe pelos melhores talentos e OhtaniCom o poder das estrelas, o futuro parece brilhante para os Dodgers. À medida que continuam a construir uma equipe formidável em torno de sua nova estrela, os fãs podem esperar mais oportunidades para mostrar seu apoio, potencialmente levando a vendas de mercadorias ainda mais recordes.