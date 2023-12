Assaí Atacadista abre mais de 900 VAGAS de emprego pelo Brasil

O AssaíAtacadista recentemente divulgou a disponibilidade de mais de 900 vagas de emprego em várias localidades do Brasil através de sua página de carreiras. Cada posição tem requisitos específicos, sendo a maioria exigindo pelo menos um nível médio de educação.

Benefícios Oferecidos

Além de um salário competitivo, os funcionários contratados também recebem benefícios adicionais, como assistência médica e auxílio saúde. Os candidatos podem se inscrever para as vagas online.

Nota: O Atacadista Assaí valoriza e destaca profissionais que demonstram empatia, habilidades de relacionamento interpessoal, foco no cliente, comprometimento, organização e excelência no atendimento.

Tipos de Vagas

Existem vagas efetivas, temporárias, para aprendizes e para o banco de talentos. A maioria das vagas são presenciais, porém algumas posições, como a de Operador de Caixa em Valparaíso de Goiás – GO, serão remotas.

Vagas Disponíveis no Atacadista Assaí

Aqui estão algumas das posições disponíveis no Assaí Atacadista:

Açougueiro Analista Administrativo Analista de Compras Analista Contábil Analista de CRM Analista de Relações com Investidores Analista de Marketing Analista de Infraestrutura Analista de Planejamento Estratégico Aprendiz – Comércio e Varejo Aprendiz – Operador de Caixa Aprendiz – Repositor de Mercadorias Assistente Comercial Atendente Cafeteria Atendente de Loja Auxiliar de Cozinha Chefe Administrativo Auxiliar de RH (Relações Humanas) Chefe de Atendimento

Além do salário específico para cada cargo, os candidatos aprovados terão direito a alguns benefícios como assistência médica ou auxílio saúde, assistência odontológica (opcional), vale-transporte, cesta básica, cartão “Mamãe”, enxoval do bebê e convênio com academias. Também estão inclusas as refeições no local e seguro de vida.

Como se Inscrever para as Vagas de Emprego no Atacadista Assaí?

Primeiramente, é necessário acessar a página de carreiras da Assaí Atacadista e ler todas as informações iniciais que aparecem no site. Em seguida, os candidatos devem clicar especificamente no cargo em que desejam se inscrever.

Informações específicas para a vaga estarão disponíveis para leitura. Preste atenção a todos os detalhes, como requisito escolar. Se você se enquadrar no perfil esperado pela empresa, clique no botão “candidate-se” que aparece no final da página. Depois disso, basta seguir as instruções descritas na tela.

Outras vagas

Vagas disponíveis e como se inscrever

Confira algumas das vagas de emprego abertas pelo Assaí Atacadista:

Atendente de Loja

Local: São Luís, MA.

Banco de Talentos 50+

Local: Sinop, MT.

Atendente de Loja

Local: Fortaleza, CE.

Ajudante de Manutenção CD

Local: Rio de Janeiro, RJ.

Nutricionista

Local: Boa Vista, RR.

Para se inscrever em uma ou mais vagas no Assaí, basta acessar o site da Gupy, realizar um breve cadastro na plataforma, buscar pela vaga de emprego que deseja, aplicar-se e realizar as etapas do processo seletivo disponíveis.

Expansão em Pernambuco

O Assaí Atacadista está fortalecendo sua presença em Pernambuco com a inauguração de duas novas lojas. Esses empreendimentos representam um investimento significativo e criaram cerca de mil empregos diretos e indiretos, além de 300 na construção civil para a realização das obras.

Geração de empregos e qualidade de serviços

A empresa destaca a importância de oferecer qualidade de serviços como diferencial para se destacar em um mercado cada vez mais concorrido. Atualmente, o Assaí gera aproximadamente 7,5 mil empregos no estado, sendo 4 mil deles diretos e o restante composto por prestadores de serviços.

Variedade de produtos e serviços

Com uma ampla variedade de produtos, as duas lojas oferecerão mais de nove mil itens, incluindo Empório de Frios, Açougue, Cafeteria e Padaria. A estratégia da empresa é escolher locais de fácil acesso e alto fluxo, atendendo tanto pequenos comerciantes quanto clientes locais, sem criar conflitos com os estabelecimentos do bairro.

A rede que mais cresce no Brasil

A rede de supermercados Assaí Atacadista está presente no mercado há quase 50 anos, onde cada vez mais se expande e se consolida em vários estados do Brasil. Considerada uma das marcas mais valiosas do país, de acordo com a Interbrand, a rede Assaí atua no ramo atacadista e varejista, atendendo todos os públicos e gerando inúmeras oportunidades de emprego e renda para todo o Brasil.