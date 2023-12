Aston Villa perde chance de chegar ao topo da Premier League depois de ser segurado pelo Sheffield United

EUuma partida que trazia exatamente o tipo de entretenimento que você deseja em um evento pré-natalino, Vila Aston perdeu dois pontos em sua candidatura para o Liga Premiada título após empate em 1 a 1 com o ameaçado de rebaixamento Sheffield United.

Era um jogo em casa que se esperava que o clube de Midlands enfrentasse com facilidade, preparando-se para a viagem do Boxing Day a Old Trafford, mas os anfitriões podem ser acusados ​​​​de encarar os Blades levianamente na noite de sexta-feira.

A partida começou em ritmo frenético, com Villa gritando pênalti nos primeiros 10 minutos. Uma confusão na área viu um apelo dos anfitriões que foi rejeitado por Antônio Taylor.

Ele foi então aconselhado a observar a situação nos monitores do VAR, porém, de forma bastante incomum, ele manteve sua decisão original de não haver pênalti, para grande fúria dos jogadores de Villa.

O Villa então teve a melhor chance do jogo, forçando o goleiro Wes Foderingham em ação. O antigo amigo de Paulo Di Canio fez uma defesa acrobática mergulhando rasteiro para a direita e desviando a bola para o lado após Moussa Diaby bateu a bola para o gol.

O intervalo chegou com os chutes a gol em 1 a 0 a favor do Vila Astoncom o meio-campo de ambas as equipes tendo grande posse de bola.

Sheffield United surpreendeu os anfitriões no segundo tempo

Embora as chances de ouro não fossem valiosas para Vilahavia uma sensação de que um gol viria eventualmente.

Eles estavam no controle da bola e jogando muito bem, e pensaram que aquele gol evasivo havia finalmente chegado na hora marcada.

Ollie Watkins fez um corte inteligente na frente do gol para Leon Bailey, com o internacional jamaicano lançando a bola para o alto da rede.

No entanto, o VAR esteve mais uma vez envolvido como Anthony Taylor revisou a preparação para o gol no monitor, eventualmente decidindo que uma falta havia ocorrido contra um zagueiro do Sheffield United, forçando-o a anular o gol de Villa.

Um grito de handebol foi então rejeitado pelo árbitro faltando 15 minutos para o fim do jogo, embora Taylor mais uma vez tenha sido instruído a olhar para o monitor.

Parecia que a frustração com as repetidas decisões de arbitragem provocava um certo grau de complacência dentro Vila fileiras.

Eles perderam a disciplina defensivamente e foram derrotados por um surpreendente e impressionante Sheffield United mover. Cameron Arqueiro aproveitou um passe perfeito e chutou para além do goleiro do Villa, que teve muito pouca ação durante a noite.

Sheffield United estavam a poucos minutos de conquistar uma importante vitória fora do Villa Park quando Nicolo Zaniolo marcou o empate aos sete minutos dos acréscimos.

Douglas Luiz passe amortecido encontrou o italiano na área e sua cabeçada voou para o fundo da rede.