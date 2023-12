Aston Villa vence o Arsenal, ‘sortudo’ Liverpool lidera a Premier League

vocênai Emery voltou para assombrar o Arsenal no sábado, quando o Aston Villa reduziu outro desafiante ao título da Premier League inglesa.

Uma vitória por 1 a 0 em Villa Park estabeleceu um novo recorde do clube de 15 vitórias consecutivas em casa no campeonato e colocou o time de Emery a dois pontos do primeiro colocado Liverpool.

Deve ter sido muito bom para o técnico espanhol levar a melhor sobre seu ex-clube depois de ser demitido pelo Arsenal em 2019. Ele já havia reconstruído sua reputação antes de assumir o comando de um time do Villa que corria o risco de ser rebaixado na temporada passada. Mas seu trabalho com o clube de Midlands pode ser o melhor em uma carreira que o viu conquistar quatro títulos da Liga Europa.

O terceiro colocado Villa parece um sério candidato ao título depois de uma sequência recente que inclui vitórias sobre Manchester City e Tottenham.

“Estamos aumentando a mentalidade e acreditando em como podemos ser mais fortes”, disse Emery. “Queremos estar entre os oito melhores times, mas muitos times querem estar lá. No início eram sete times de ponta, mas vamos lutar para estar lá. pegue.”

John McGinn marcou o único gol aos sete minutos e Villa segurou para negar ao Arsenal o gol de empate que o técnico Mikel Arteta acreditava ser o mínimo que seu time merecia.

“Estou muito orgulhoso da forma como a equipa jogou neste estádio contra esta equipa”, disse Arteta. “Merecemos vencer o jogo, mas você tem que ser melhor dentro das áreas e as coisas também têm que acontecer do seu jeito.

“Vejo muitas, muitas equipas a virem para aqui e não vi muitas fazerem o que lhes fizemos hoje. O resultado não está lá, mas, certamente, a forma como jogámos estava lá.”

O Arsenal liderava o campeonato no início do dia e caiu para o segundo lugar, um ponto atrás do Liverpool.

Liverpool sortudo



O técnico Jurgen Klopp ficou aliviado depois que o “sortudo” Liverpool conseguiu uma vitória por 2 a 1 no Crystal Palace.

Klopp admitiu que seu time foi “horrível” ao perder por 1 a 0 em Selhurst Park, após pênalti de Jean-Philippe Mateta aos 57 minutos.

A atitude e o ímpeto mudaram quando Jordan Ayew, do Palace, foi expulso aos 75 minutos e um minuto depois o chute desviado de Mo Salah empatou o placar. Quase inevitavelmente, Harvey Elliott marcou de longe para selar a vitória nos acréscimos.

“Sou um treinador muito feliz neste momento, mas sei que também tivemos sorte”, disse Klopp. “Se você apenas vencer seus jogos realmente bons, não terá chance de ter realmente sucesso, é assim que as coisas são, e obviamente hoje não foi um jogo muito bom para nós.

“Durante 76 minutos foi um desempenho muito ruim.”