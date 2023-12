ATENÇÃO: A prova de vida dos aposentados do INSS tem um ANÚNCIO preocupante!

Recentemente, tem havido um aumento significativo de golpes relacionados à prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Considerando a predominância de idosos com baixa familiaridade em tecnologia, eles se tornam alvos vulneráveis dessas fraudes.

O governo federal decidiu agir diante desse problema, buscando maneiras de evitar tais situações alarmantes.

Para esclarecer, é importante ressaltar que não é mais responsabilidade do segurado realizar a prova de vida do INSS. A própria instituição realiza uma verificação cruzada de dados para confirmar a existência do beneficiário, sem exigir sua presença em agências bancárias ou no próprio INSS.

Os Golpes Relacionados à Prova de Vida do INSS

De acordo com informações divulgadas pelo próprio INSS, os golpistas têm como alvo principal os idosos. A dificuldade que muitos enfrentam com a tecnologia os torna presas fáceis.

O golpe geralmente segue esse padrão: os golpistas se passam por funcionários do INSS e alertam as vítimas por meio de chamadas telefônicas, SMS, WhatsApp ou e-mails, alegando que o prazo para realizar a prova de vida está acabando ou que pode haver bloqueio do pagamento.

Em seguida, solicitam informações pessoais, dados bancários e até mesmo uma foto do documento do aposentado. Essas informações são utilizadas para contrair empréstimos em nome da vítima, movimentar contas bancárias e até mesmo receber salários.

Como Evitar Cair no Golpe ?

É crucial orientar amigos e familiares sobre esse tipo de golpe. Ocian Florêncio, gerente da principal Agência da Previdência Social (APS) no Acre, unidade Rio Branco, enfatiza que aposentados e pensionistas jamais devem fornecer seus dados pessoais por meio de chamadas telefônicas, mensagens ou WhatsApp.



Quando se trata de um funcionário do INSS, ele já possui acesso aos dados do cidadão. Vale ressaltar que é comum e legítimo o pedido de confirmação de dados, porém, o máximo solicitado será o nome completo e o CPF.

O governo federal elaborou uma série de recomendações práticas para prevenir futuros golpes relacionados à prova de vida do INSS.

Algumas dessas dicas incluem:

manter os dados de contato (telefone, e-mail e endereço) atualizados no Meu INSS ou por meio do telefone 135;

evitar responder a pedidos de dados por e-mail, mensagem ou telefone;

não clicar em links recebidos por SMS e desconfiar de mensagens de remetentes não identificados;

acessar o MEU INSS para confirmar o contato ou convocação;

e utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para solicitações ao INSS, seja para agendar um serviço ou entregar documentos.

Alterações Prova de Vida INSS

Prepare-se! O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, anunciou que a instituição está determinada a implementar novos métodos de comprovação de vida, o que pode impactar os beneficiários do Instituto a partir de 2024.

A intenção por trás dessas mudanças na prova de vida do INSS é liberar os beneficiários do ônus de realizar esse procedimento manualmente. As primeiras novidades podem ser testadas no Distrito Federal (DF).

Assim a proposta é integrar os dados biométricos das pessoas nos sistemas das catracas de ônibus do transporte público com o banco de dados do INSS. Isso teoricamente tornaria o processo automático.

O que é a prova de vida?

A prova de vida é um processo padrão para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS, visando evitar irregularidades na concessão dos benefícios.

Atualmente, unidades do órgão, instituições bancárias ou a conta gov.br são os locais onde se realiza essa comprovação, seja presencialmente ou virtualmente. Os técnicos do INSS planejam eliminar essa exigência e automatizar o procedimento.

Contudo, a Previdência Social informa que a próxima versão da prova de vida do INSS ocorrerá por meio do cruzamento de dados armazenados nos bancos oficiais do Governo Federal.

Portanto, para isso o INSS usará informações disponíveis em várias bases de dados do governo, tais como acesso a aplicativos como o Meu INSS com selo de segurança, realização de empréstimos consignados com reconhecimento biométrico, atendimentos presenciais nas agências do INSS, perícias médicas presenciais ou por telemedicina, vacinação, atualizações no Cadastro Único, votação em eleições, entre outros registros oficiais que envolvam presença física ou reconhecimento biométrico do usuário.