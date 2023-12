Atenção! Caixa Tem conclui os últimos pagamentos do ano nesta semana

O Calendário de Pagamentos do Caixa Tem foi recentemente atualizado, trazendo boas notícias para aproximadamente 20 milhões de brasileiros.

A previsão é de que os últimos depósitos do ano sejam concluídos até o próximo fim de semana, proporcionando para milhares de famílias um dinheiro extra nesse final de ano.

Dessa forma, até a próxima sexta-feira, dia 22, o Caixa Tem realizará pagamentos a partir de R$ 600, referentes ao último calendário do Bolsa Família em 2023.

Apenas para ressaltar, já que a maioria já sabe desses requisitos, esses benefícios sociais são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, devidamente inscritas no sistema do Cadastro Único (CadÚnico) e que cumpram requisitos específicos.

Uma das vantagens oferecidas pelo Caixa Tem é a versatilidade no uso dos recursos do Bolsa Família.

Assim, os beneficiários têm a possibilidade de quitar boletos por meio da leitura do código de barras, efetuar pagamentos e transferências via Pix e QR Code, realizar recargas de celular, efetuar compras no cartão de débito virtual, entre outras opções.

Enfim, confira no texto abaixo as regras de elegibilidade e o calendário de pagamentos para garantir que você esteja atualizado sobre os benefícios disponíveis.

Normativas e requisitos do programa Bolsa Família via Caixa Tem



Como mencionamos anteriormente, o Programa Bolsa Família, operacionalizado por meio do Caixa Tem, estabelece diretrizes fundamentais que as famílias beneficiárias devem observar para garantir a continuidade do auxílio financeiro.

Vale pontuar também que, as normativas, voltadas para áreas fundamentais como saúde e educação, tem por objetivo assegurar o desenvolvimento integral dos beneficiários.

Acompanhamento pré-natal: É importante que gestantes beneficiárias realizem o acompanhamento pré-natal regularmente. Assim, o compromisso firmado busca garantir a saúde da mãe e do bebê, garantindo condições mais propícias para um nascimento saudável;

Calendário nacional de vacinação: Da mesma forma, as famílias beneficiárias são orientadas a seguir rigorosamente o calendário nacional de vacinação, especialmente das crianças do grupo familiar;

Acompanhamento do estado nutricional: Para crianças menores de 7 anos, é essencial que as famílias realizem o acompanhamento do estado nutricional para garantir o desenvolvimento saudável das crianças.

Frequência Escolar: Para assegurar a continuidade do benefício pelo, é estabelecida uma frequência escolar mínima. Crianças de 4 a 5 anos devem apresentar uma frequência mínima de 60%. Em contrapartida, beneficiários de 6 a 18 anos incompletos, que ainda não concluíram a educação básica, devem atingir pelo menos 75% de presença nas atividades escolares;

Atualização do Cadastro Único: Por fim, manter o Cadastro Único atualizado é uma responsabilidade contínua. No mínimo a cada 24 meses, as famílias beneficiárias devem providenciar as devidas atualizações para garantir a precisão das informações registradas e receber os pagamentos do Caixa Tem..

Composição do benefício no Caixa Tem: detalhes atuais do Bolsa Família

Enquanto aguardamos a definição de novos valores, é importante compreender a estrutura atual dos benefícios do Bolsa Família, mantida pelo Governo Federal.

Dessa forma, o valor disponibilizado pelo Caixa Tem é a soma desses recortes de benefícios. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Cada membro da família recebe R$ 142, proporcionando um suporte financeiro significativo;

Benefício Complementar (BCO): Este componente assegura que todas as famílias beneficiadas recebam, no mínimo, R$ 600. Isso visa garantir um aporte financeiro consistente para todas as famílias participantes;

Extraordinário de Transição (BET): Desenvolvido para evitar que os beneficiários recebam valores inferiores aos do programa anterior, o Auxílio Brasil, o BET está confirmado até maio de 2025. Isso proporciona uma transição suave e financeiramente estável;

Benefício Primeira Infância (BPI): Também é concedido um adicional de R$ 150 para cada criança de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos recebem um acréscimo de R$ 50;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Iniciando as transferências em setembro pelo Caixa Tem, este benefício concede R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz).

Confira o calendário de pagamento dos benefícios