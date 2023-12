ATENÇÃO! ESTES celulares antigos não serão mais compatíveis com Android Auto

O Android Auto, a popular plataforma de integração automotiva para dispositivos Android, recentemente recebeu uma atualização que introduziu uma interface adaptável para smartphones Samsung. No entanto, notícias surgiram revelando que em breve o aplicativo deixará de funcionar em alguns celulares mais antigos que não receberam atualizações de sistema há algum tempo.

A limitação foi descoberta pelo portal 9to5Google, que analisou o arquivo APK do Android Auto 11.0. De acordo com a análise, as linhas de código do aplicativo indicam que ele não será mais compatível com dispositivos que executam o Android 7.0 Nougat ou versões anteriores.

O Android 7.0 Nougat foi lançado em 2016, o que significa que os usuários de celulares lançados nos anos anteriores a essa data e que não receberam atualizações além do Android 7.0 serão afetados por essa mudança. Isso representa um desafio para os proprietários de celulares mais antigos, já que a plataforma Android Auto deixará de oferecer suporte a esses aparelhos que ficaram estagnados em versões mais antigas do sistema operacional.

Restrições para celulares antigos

As últimas descobertas revelam que os usuários de dispositivos com Android 7.0 ou versões anteriores enfrentarão um aviso na tela ao tentar abrir o aplicativo. O aviso destaca a necessidade de atualizar o celular para a versão mais recente do Android para continuar usando o Android Auto.

O aviso exibido informa: “Para continuar usando o Android Auto, atualize seu telefone para a versão mais recente do Android. Para continuar usando o Android Auto, instale as atualizações do sistema.” Isso significa que os proprietários de dispositivos com Android 7.0 ou anteriores serão obrigados a atualizar para o Android 8.0 ou versões superiores para manter a compatibilidade com o Android Auto.

Além disso, a restrição não está limitada apenas ao Android Auto; o Google está aplicando a mesma medida para outros aplicativos, incluindo o Agenda. Isso deixa aos usuários apenas duas opções: desbloquear o bootloader do smartphone e instalar uma ROM personalizada, ou optar por adquirir um novo dispositivo com uma versão mais recente do Android.

A imposição dessas restrições pelo Google indica uma abordagem mais rígida em relação à compatibilidade com versões mais antigas do sistema operacional. Embora a empresa ainda não tenha emitido uma declaração oficial sobre essas mudanças, a comunidade de usuários está atenta a possíveis desenvolvimentos e alternativas para contornar essas limitações.



Mais informações sobre o Android Auto

O Android Auto é uma plataforma desenvolvida pelo Google que permite a integração de dispositivos Android com o sistema de infoentretenimento de veículos. Essa tecnologia visa oferecer uma experiência mais segura e conveniente ao motorista, permitindo o acesso a determinados aplicativos e funcionalidades do smartphone diretamente no carro.

Ao conectar um dispositivo Android compatível ao veículo por meio de um cabo USB ou, em alguns casos, via conexão sem fio, o Android Auto exibe uma interface simplificada na tela do carro. Essa interface é projetada para ser fácil de usar enquanto o veículo está em movimento, minimizando distrações para o motorista.

O Android Auto oferece funcionalidades como navegação GPS com o Google Maps, controle de música, chamadas telefônicas e mensagens de texto, todos adaptados para uma interação mais segura durante a condução. A plataforma também suporta comandos de voz, permitindo que os usuários realizem várias tarefas sem tirar as mãos do volante.