ATENÇÃO! Novo saque do FGTS fica DISPONÍVEL em janeiro de 2024; veja quem tem direito

Os brasileiros que trabalham de carteira assinada podem ter acesso a diferentes tipos de saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Isso porque o Fundo de Garantia é uma espécie de poupança que tem o objetivo de garantir a segurança do trabalhador.

Em janeiro de 2024, será liberado um novo saque imediato do FGTS para um grupo de trabalhadores. A seguir, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre como receber parte do seu saldo em janeiro, quem pode solicitar e como sacar os valores disponíveis.

Como funciona o saque do FGTS?

De modo geral, os trabalhadores têm diversas opções para acessarem o saldo disponível em suas contas do FGTS. Entre elas, encontram-se o saque-rescisão, saque calamidade e a utilização do saldo para financiamento habitacional.

No entanto, uma das modalidades disponíveis permite a realização do saque imediato do fundo e sem burocracia. Isso significa que não é necessário enfrentar filas nas agências ou mesmo passar por processo de análise. Trata-se do saque aniversário do FGTS.

Por meio dele, o trabalhador pode receber parte do saldo disponível no Fundo de Garantia todos os anos, no mês do seu aniversário. Nesse sentido, em janeiro, o saque estará disponível para todos os aniversariantes desse mês.

Como solicitar o saque aniversário em janeiro de 2024?

Para ter acesso aos recursos do saque aniversário do FGTS em janeiro, os aniversariantes do mês devem fazer a opção por meio do aplicativo FGTS. Assim, é possível solicitar a mudança até o último dia do mês e ainda receber neste ano. Caso contrário, só será possível receber em 2025.



Todo o processo é simples, sem burocracia e totalmente online. Não é necessário se dirigir a uma agência bancária e nem enfrentar filas. Além disso, a aprovação acontece de forma imediata.

A seguir, confira o passo a passo completo para solicitar o saque aniversário do Fundo de Garantia:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo FGTS no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS; Em seguida, acesse a sua conta com o seu CPF e senha; Ao abrir o app, clique na opção “Saque Aniversário do FGTS”, que aparece logo na primeira tela; Depois, leia as informações da tela e o termo de adesão. Se estiver de acordo clique no campo “li e aceito os termos e condições”; Por fim, basta clicar em “Optar pelo Saque-aniversário” para aderir.

Qual é o valor do saque aniversário do FGTS?

O valor do saque aniversário do FGTS é definido previamente, tendo como base o saldo disponível na conta. De acordo com a Lei Nº 8.036/90, uma alíquota (porcentagem) é aplicada no saldo total para obter o valor de saque. Em alguns casos, também haverá uma parcela adicional. A seguir, confira a tabela que define os valores:

Saldo Alíquota Parcela adicional

Até 500,00 50% –

de 500,00 a 1.000,00 40% R$50

de 1.000,01 a 5.000,00 30% R$150

de 5.000,01 a 10.000,00 20% R$650

de 10.000,01 a 15.000,00 15% R$1.150

de 15.000,01 a 20.000,00 10% R$1.900

a partir de 20.000,01 5% R$2.900

Assim, o trabalhador que opta pelo saque aniversário receberá a porcentagem equivalente ao seu saldo disponível, somado à parcela adicional.

Atenção! Informações importantes sobre o saque aniversário

O saque aniversário do FGTS é uma excelente opção para quem deseja receber parte dos recursos disponíveis em sua conta imediatamente. No entanto, é importante estar atento a alguns detalhes da modalidade.

Em primeiro lugar, vale lembrar que, ao escolher o saque aniversário, o trabalhador estará abrindo mão do saque rescisão. Isso significa que, caso haja demissão sem justa causa, ele não poderá fazer o saque total do saldo disponível em sua conta.

Nesse caso, o trabalhador terá direito apenas à multa rescisória, equivalente a 40% de todos os depósitos que o empregador realizou ao longo do contrato de trabalho.

Além disso, o trabalhador deverá passar pelo período de espera caso deseje voltar para o saque rescisão, que é de 25 meses. De forma prática, se ele decide sair do saque aniversário e voltar para o saque rescisão em janeiro de 2024, a solicitação só passará a valer em fevereiro de 2026.

Por isso, é essencial levar em consideração os prós e os contras do saque aniversário do FGTS antes de aderir à modalidade.