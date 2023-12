ATENÇÃO! Prazo para sacar PIS/PASEP 2023 termina nos próximos dias; Veja datas

O prazo para sacar o PIS/PASEP 2023 está chegando ao fim, e os trabalhadores têm até a próxima quinta-feira (28) para resgatar o abono salarial referente ao ano-base de 2021. O procedimento, rápido e fácil, é essencial para garantir o benefício, que pode atingir o montante de R$ 1.320.

Aqueles que não efetuarem o saque do PIS/PASEP até o prazo estipulado verão suas quantias destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sendo assim, é importante que os trabalhadores tenham atenção para não perder o prazo.

Vale lembrar que todos os trabalhadores que atenderem aos requisitos — ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos um mês em 2021, com remuneração de até dois salários mínimos — terão o direito ao abono. Além do abono referente a 2023, o calendário do PIS/PASEP para o ano de 2024 já foi liberado, contemplando o ano-base de 2022.

Veja como sacar o PIS/Pasep

O saque do PIS 2023 pode ser realizado de diversas maneiras, proporcionando facilidades aos beneficiários. Como o benefício está sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, clientes do banco têm a opção de sacar o abono diretamente pelo aplicativo, tornando o processo ágil e prático. No entanto, para aqueles que não possuem conta na Caixa, há outras alternativas igualmente acessíveis. Veja a seguir as opções disponíveis:

Aplicativo Caixa: Clientes da Caixa podem sacar o PIS diretamente pelo aplicativo, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Utilizar o Cartão do Cidadão em um terminal de autoatendimento é outra opção para efetuar o saque do benefício de forma eficaz.

Agência Bancária da Caixa: Comparecer a uma munido do número do PIS e de um documento oficial com foto, é uma alternativa para realizar o saque pessoalmente.

Caixa Tem – Conta Poupança Social Digital: Para beneficiários que não têm conta na Caixa, o download do aplicativo Caixa Tem oferece acesso à Conta

Poupança Social Digital, uma solução criada pelo banco para todos os beneficiados.

Dessa forma, a diversidade de opções proporciona flexibilidade aos beneficiários do PIS 2023, permitindo que escolham a alternativa que melhor se adapte às suas necessidades e circunstâncias. Vale ressaltar a importância de estar atento aos prazos e condições estabelecidos para o saque do benefício.

Sobre o abono salarial



O Abono Salarial do PIS/PASEP é um benefício pago anualmente a trabalhadores brasileiros que atendem determinados critérios. Este abono é uma espécie de 14º salário destinado a quem trabalhou formalmente no ano-base considerado e atende aos requisitos definidos pelo programa.

O trabalhador precisa cumprir alguns critérios para ter direito ao abono salarial. Isso inclui ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e ter remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Além disso, também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O pagamento do abono é feito de acordo com um calendário estabelecido pelo governo, geralmente dividido em meses, considerando a data de nascimento dos beneficiários. O calendário é divulgado anualmente pelos órgãos responsáveis. É importante saber que o valor do abono salarial do PIS/PASEP varia de acordo com o tempo de trabalho no ano-base e a remuneração recebida.