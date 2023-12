ATENÇÃO! Saiba como solicitar a aposentadoria 100% ONLINE em 5 passos; confira os documentos necessários

O processo para solicitação da aposentadoria passou por importantes mudanças nos últimos anos. A novidade é que, em 2024, os trabalhadores poderão fazer a solicitação de forma 100% online.

Com a digitalização dos serviços do INSS, você pode solicitar o seu benefício pela internet, de forma rápida e segura.

Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e veja como pedir a aposentadoria online em 5 passos simples e quais são os documentos necessários. Confira!

Como solicitar a aposentadoria 100% online

Em primeiro lugar, é importante saber que existem dois meios de fazer a solicitação. O primeiro é pela plataforma Meu INSS, disponível na versão web e por meio do aplicativo para aparelhos Android e IOS.

O Meu INSS conta com diversos serviços para o contribuintes, como solicitação de benefícios, acompanhamento de pedidos e consulta de informações.

Outra forma de fazer a solicitação é por meio da Central do INSS, no telefone 135. Essa opção é ideal para aqueles que não possuem acesso à internet ou facilidade com tecnologias digitais.

Passo a passo para a solicitação



Para solicitar a sua aposentadoria pelo aplicativo ou site do Meu INSS, siga os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo Meu INSS, com o seu CPF e senha do gov.br. Mas caso ainda não possua, é possível fazer o cadastro, clicando em “Crie sua conta” e seguindo as instruções na tela; Depois, clique em “Agendamentos/Solicitações” e depois em “Novo requerimento”; Na próxima tela, você vai ver uma lista de serviços disponíveis. Assim, escolha o tipo de aposentadoria que você deseja solicitar e clique em “Atualizar”. Na sequência, preencha os dados solicitados e anexe os documentos necessários; Por fim, confira os dados e os documentos enviados e confirme. Assim, você receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento do seu pedido.

Aguardando aprovação

Após enviar a solicitação da aposentadoria será necessário aguardar a análise do INSS. O prazo era de 45 dias para todos os tipos de aposentadorias. No entanto, por conta de atrasos registrados nos últimos anos, o INSS revisou e ampliou esse prazo.

Assim, confira a nova atualização:

Documentos necessários para solicitar a aposentadoria

Os documentos necessários para a solicitação da aposentadoria variam de acordo com o tipo de benefício que você pretende requerer.

Isso porque, existem diferentes modalidades de aposentadoria, como por tempo de contribuição, por idade, especial, por invalidez, entre outras. Cada uma delas tem seus próprios requisitos e critérios.

Mas, de forma geral, os documentos básicos que você deve apresentar ao INSS são:

RG e CPF;

Carteira de trabalho e/ou carnês de contribuição;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência;

Extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que pode ser obtido no site do Meu INSS ou em uma agência da Previdência Social.

Além desses documentos, você pode precisar apresentar outros documentos específicos, dependendo do tipo de aposentadoria que você vai solicitar.

Por exemplo: para a aposentadoria por invalidez é necessário comprovar que está incapacitado para o trabalho e que não pode ser reabilitado em outra atividade. Para isso, você deve passar por uma perícia médica do INSS e apresentar documentos como:

Laudos médicos e exames que comprovem a doença ou acidente que causou a invalidez;

Atestados médicos que indiquem o tratamento realizado e o grau de incapacidade.

Para saber mais detalhes sobre cada modalidade de aposentadoria e os documentos exigidos, consulte o site do Meu INSS ou procure um advogado especializado em direito previdenciário.