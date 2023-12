Atirador em massa da UNLV identificado como professor que foi rejeitado no emprego

O homem acusado de participar de um tiroteio fatal em Las Vegas é um professor universitário que pode ter sido rejeitado no emprego para o qual se candidatou, ao mesmo tempo que afirma ter desvendado o infame caso de assassinato do Zodíaco.

67 anos Antonio Polito foi identificado pela polícia como o suspeito que matou três pessoas a tiros e feriu gravemente uma quarta durante o ataque de quarta-feira no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, ABC noticias relatado, citando fontes policiais.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Twitter / Yonatan Eyob

A CNN disse que os investigadores estavam investigando se Polito foi desprezado após enviar seu currículo para um cargo na UNLV, o que levou ao ataque.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Las Vegas, Polito estava armado com uma pistola quando entrou na escola de negócios da universidade por volta do meio-dia e foi de andar em andar, atirando em quatro pessoas – três das quais fatalmente.

A vítima sobrevivente foi levada às pressas para um hospital local e está em estado crítico, mas estável. Outras quatro pessoas também foram tratadas por ataques de pânico.

Um exército de policiais respondeu rapidamente ao colégio, ordenando que todos os alunos e professores se abrigassem no local. Dois detetives universitários finalmente brigaram com Polito, que foi declarado morto no local. Parece que ele foi baleado e morto pela polícia.

Enquanto isso, Polito supostamente mantinha seu próprio site, onde postava um Documento de 15 páginas, alegando que decodificou algumas das cartas enigmáticas do Assassino do Zodíaco enviadas à mídia sobre sua violência assassina no final dos anos 60 e início dos anos 70 no norte da Califórnia. Até hoje, o caso do Zodíaco permanece sem solução.