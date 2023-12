Ator de ‘8 Mile’ Nashawn Breedlove causa da morte por overdose de fentanil e cocaína

Nashawn Breedlove o ator apresentado em “8 Mile”, morreu de intoxicação aguda por fentanil, acetil fentanil, cocaína e etanol… de acordo com o New Jersey Medical Examiner.

A reportagem apresenta alguns detalhes horríveis… o corpo do ator foi encontrado decomposto no chão de um quarto de seu apartamento… isso depois que policiais com a ajuda do proprietário usaram um pé de cabra para arrombar a porta.