Ator de ‘Squid Game’ perde dois dedos do pé em acidente horrível e sangrento com motosserra

Estrela de “Jogo de Lula” Geoffrey Giuliano teve uma experiência na vida real com uma motosserra que teria feito até os fãs mais radicais de seu show se contorcerem.

O ator de 70 anos tem menos dois dedos do pé depois que uma serra elétrica os cortou em um acidente bizarro. Parece que ele estava fazendo algumas reformas na casa quando um trabalhador da construção civil estava zumbindo, mas acidentalmente deixou cair a motosserra. Aparentemente a cadeira bateu no chão e depois bateu no pé de Giuliano, cortando-lhe os dois dedos.

Ele estava uma bagunça sangrenta, desmoronando em seu próprio sangue. Ele teve a presença de espírito de localizar os dois dedos do pé – o grande e o segundo do pé direito – colocou-os em uma toalha de papel e apresentou-os aos médicos quando eles chegaram.

O acidente aconteceu em Pattaya, na Tailândia, onde ele foi levado às pressas para o hospital e os médicos recolocaram os dedos do pé.

Giuliano será submetido a uma segunda cirurgia na sexta-feira em Bangkok para garantir que as recolocações funcionem.

Giuliano disse: “Hoje dói demais. Os médicos me disseram que tenho sorte de estar vivo, mas não me sinto com sorte. Uma serra elétrica quase me matou”.

– Ele acrescentou que a cena sangrenta foi pior do que qualquer coisa com a qual os competidores tiveram que lidar no mega-sucesso da Netflix.

Giuliano explicou ainda o acidente … “A motosserra voou cerca de 2,5 metros no ar, bateu no chão, mastigou o chão e pousou no meu pé, então lá se foram a ponta do dedão e do segundo dedão do pé.”