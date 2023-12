Auditoria da CGU concluiu que recursos do Bolsa Família em Penedo são usados corretamente pela Assistência Social

A Controladoria Geral da União (CGU) avaliou o funcionamento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em Penedo, setor mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH)..

O resultado da auditoria realizada no período de 16 a 20 de outubro, sobre os procedimentos de inclusão e de averiguação cadastral de famílias com apenas um integrante (famílias unipessoais), foi enviado para a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Penedo.

O relatório da auditoria da CGU informa que os recursos do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD – SUAS) “estão sendo empregados em iniciativas voltadas à atualização e à regularização dos cadastros de famílias unipessoais”.

O documento acrescenta ainda que as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) são, de modo geral, respeitadas pela Secretaria de Assistência de Penedo.