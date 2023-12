Aulão Coletivo de Dança movimenta público assistido por serviços da SEMASDH e comunidade em geral de Penedo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) promoveu nesta terça-feira (05), um evento marcante em Penedo, reunindo a comunidade em um vibrante Aulão Coletivo de Dança, na Praça 12 de Abril.

A iniciativa amplia o trabalho de lazer e atividade física que acontece de forma rotineira nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Oiteiro e do Barro Vermelho, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, proporcionou uma tarde de exercícios, diversão e integração para a população penedense.

As aulas de dança fazem parte das ações diárias da SEMASDH nesses importantes equipamentos sociais e foram estendidas para acolher a participação de mais pessoas.

Crianças, jovens, adultos e idosos se uniram em uma celebração de atividade física, promovendo saúde e bem-estar para toda a comunidade.

“Além da oportunidade de aprender novos passos e se exercitar de maneira descontraída, o evento também contemplou um atrativo especial: o sorteio de prêmios para todos os participantes. Essa iniciativa visa não apenas incentivar a participação, mas expressar nosso agradecimento à comunidade pelo engajamento constante nas atividades promovidas pela Secretaria de Assistência Social,” destaca Ana Teresa Lopes, gestora da SEMASDH.

A alegria contagiante durante o Aulão Coletivo de Dança reflete o comprometimento da Prefeitura de Penedo em promover eventos que fortaleçam os laços comunitários e incentivem a prática de hábitos saudáveis.

SECOM PMP