FO ex-jogador da NBA, Austin Rivers, levantou as sobrancelhas com seus recentes comentários sobre o futuro da liga, enfatizando preocupações sobre a ausência de uma definição clara. “cara da liga” uma vez que LeBron James decide pendurar seus tênis.

Numa declaração sincera, Rios destacou a confiança da liga em James e expressou incerteza sobre a identificação de um sucessor.

“Ainda contamos com LeBron para ser a cara da liga. Não temos mais ninguém… Jokic não quer isso e não tem jogo para isso.” Rios dublado durante uma conversa com Desprevenido sobre X.

Rivers: As atuais estrelas da NBA não são catalisadoras

O homem de 39 anos Jamesembora ainda seja uma força dominante, suscita discussões sobre quem carregará a tocha quando ele se aposentar.

Rios abordou o sentimento de que a liga e seus torcedores podem estar acostumados a um nível de excelência no basquete que agraciou o NBA Nas ultimas decadas.

Apesar de reconhecer a presença de jogadores All-NBA e estrelas consistentes Rios argumentou que a safra atual carece de indivíduos capazes de transformar o jogo ou deixar um legado semelhante a ícones do basquete como LeBron James, Kobe Bryant, ou Michael Jordan.

“Há coisas que LeBron, Mike e Kobe poderiam fazer apenas do ponto de vista de admiração, as enterradas, os movimentos, a rapidez, todo o trabalho, não temos isso.” ele afirmou.

No entanto, Rios preocupações vêm com o reconhecimento de que cultivar o próximo NBA ícone é um processo que não acontece da noite para o dia.

Ele enfatizou que os jogadores emergentes provavelmente precisariam garantir vários campeonatos para solidificar seu lugar nos anais das lendas do basquete.

Embora reconheça o conjunto de talentos com estrelas em ascensão como Jayson Tatum, Luke Doni, e Devin Booker, Rios afirmou que há uma lacuna nos principais jogadores da liga, faltando uma “cara da NBA” com habilidades geracionais e de mudança de jogo.

“Não pode ser Steph e LeBron ainda ganhando anéis e competindo por campeonatos. Esses caras têm 37, 36 anos; “Rios concluiu, apontando para a necessidade de uma nova era de NBA estrelas.

Rivers vê potencial no LA Clippers

Enquanto o NBA a temporada avança, Rios recentemente compartilhou suas idéias sobre o potencial do LA Clippers para fazer sucesso no Conferência Oeste.

Apesar de um início lento, Rios acredita que o Tosquiadeirasatualmente com 10-10, pode emergir como o segundo melhor time do Oesteatrás apenas do Denver Nuggets.

Falando em “Primeira tomada”Rios destacou as recentes melhorias da equipe, destacando o ressurgimento de James Harden e a disposição de Russell Westbrook em contribuir saindo do banco.

“Fora de Denver, acho que isso [Clippers] equipe pode ser uma [Denver’s] maiores ameaças”,Rios afirmou, enfatizando os desafios que o Tosquiadeiras posar para seus oponentes.

Ele reconheceu a dificuldade de vencer uma escalação com estrelas como Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrooke James Harden em uma série de playoffs, mesmo que não estejam todos na quadra simultaneamente.

Apesar de um recorde inicial de 0-5 após adquirir Endurecero Tosquiadeiras se recuperaram com um recorde de 7-3 em seus últimos 10 jogos, apresentando a quarta melhor diferença de pontos no NBA durante esse trecho.

Endurecerque precisou de algumas partidas para encontrar o ritmo, contribuiu significativamente, com média de 17 pontos e 7 assistências por jogo, com uma porcentagem de arremessos impressionante nos últimos seis jogos.