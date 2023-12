AUXÍLIO-GÁS DE DEZEMBRO está gerando dúvidas: será que foi EXCLUÍDO?

O Auxílio-Gás e alguns pagamentos adicionais estão programados para disponibilização em breve para várias famílias brasileiras. Os montantes objetivam auxiliar os núcleos familiares ainda no fim de 2023. Contudo, há insegurança por parte de alguns cidadãos, que temem não receber valores a mais em dezembro, além do mínimo do Bolsa Família.

Mas, é importante ressaltar que dezembro se tornem sempre peculiar, afinal, devido às comemorações, é um mês repleto de gastos extras. Para apoiar os núcleos familiares neste período, o governo disponibilizará o Auxílio-Gás e repasses extras para todos que cumprirem os requisitos. Portanto, se o cadastro no CadÚnico está correto e atualizado, não há o que temer.

Auxílio-Gás de dezembro

O Auxílio-Gás é ofertado às:

Famílias cadastradas no CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja menor ou igual a meio salário-mínimo;

Quem recebe o BPC ou Bolsa Família.

Este benefício está em vigor desde 2021, mas somente em 2023 o governo resolveu cobrir o valor integral do cilindro de 13 kg. Devido ao reajuste recente no preço do botijão, o preço que será disponibilizado em dezembro não foi divulgado oficialmente. Contudo, cogita-se a possibilidade de o valor ser de R$ 104,00.

Neste mês de dezembro, 5,4 milhões de núcleos familiares serão beneficiados, sendo que o total de recebedores do Bolsa Família gira em torno de 21,06 milhões. Assim sendo, a região brasileira que tem a maior quantidade de beneficiários é o Nordeste. Ele tem cerca de 2,6 milhões de beneficiários. O Sudeste fica em segundo lugar, com 1,74 milhão de beneficiários. Já os beneficiários do Centro-Oeste, Sul e do Norte são 190 mil, 347 mil e 528 mil, subsequentemente.

Benefícios extras do Bolsa Família

No mês de dezembro, o governo prossegue com a distribuição de benefícios extras, considerando a composição da família beneficiária. Serão concedidos:



R$ 150 – adicional para famílias com crianças até 6 anos;

com crianças até 6 anos; R$ 50 – adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos;

R$ 50 – adicional para famílias com gestantes;

R$ 50 para famílias com bebês de até 06 meses.

É válido ressaltar que o montante do Bolsa Família mínimo é de R$ 600.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio-Gás

A distribuição do Auxílio-Gás segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, o qual teve antecipação pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), objetivando auxiliar as famílias ao longo do período natalino. Confira as datas:

Se o NIS tiver o final 1 – Pagamento será em 11 de dezembro ;

; Se o NIS tiver o final 2 – Pagamento será em 12 de dezembro;

Caso o NIS tenha o final 3 – Pagamento será em 13 de dezembro;

Caso o NIS tenha o final 4 – Pagamento será em 14 de dezembro;

Se o NIS tiver o final 5 – Pagamento será em 15 de dezembro;

Se o NIS tiver o final 6 – Pagamento será em 18 de dezembro;

Caso o NIS tenha o final 7 – Pagamento será em 19 de dezembro;

Caso o NIS tenha o final 8 – Pagamento será em 20 de dezembro;

Se o NIS tiver o final 9 – Pagamento será em 21 de dezembro;

Se o NIS tiver o final 0 – Pagamento será em 22 de dezembro.

Lembrando que o benefício, bem como valores e datas de pagamento podem ser consultados através:

Portal da Caixa Econômica Federal ;

; Atendimento pelo telefone disponibilizado pela Caixa Econômica Federal no número 111;

Aplicativo Bolsa Família (disponível para iOS e Android);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para iOS e Android).

Distrito Federal pagará 3 benefícios em dezembro

O Governo do DF (Distrito Federal) anunciou no começo do mês que haverá mais uma rodada de pagamentos de três programas que beneficiarão cerca de 240 mil famílias. Serão R$ 41 milhões liberados neste mês para o DF Social, Cartão Prato Cheio e Cartão Gás. Os núcleos familiares que atendem a todos os critérios dos programas serão incluídos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Portanto, não há a necessidade de cadastro.