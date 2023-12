Ayesha Curry admite ter um novo amor em sua vida, além do guarda do Golden State Stephen Curry

Ayesha Curry acabou de descobrir um novo amor em sua vida e agora está obcecada por ele. A famosa chef acaba de admitir que tem passado bons momentos com o marido, jogador de basquete Stephen Currypraticando um esporte que poucos esperariam.

Numa visita a O show de Jennifer Hudson, Eles são novos revelou que tem aprendido a jogar golfe ao lado do marido. “É algo que podemos fazer junto não importa onde estejamos no mundo”, disse o chef.

Jennifer ela mesma iniciou a conversa sobre isso, dizendo que tinha ouvido isso Eles são novos era “um jogador de golfe incrível.” A declaração provocou uma expressão chocada de Curryque imediatamente respondeu: “Diga isso de novo, eu sou o quê? Vou pegar isso. Vou colocar isso repita.”

“Eu não sou incrível jogador de golfemas estou aprendendo a jogar golfe”,Eles são novos confessado. No entanto, ela também aceitou que demorou um pouco para entender a verdadeira natureza do esporte.

É um esporte para toda a vida, e levei muito tempo para perceber isso – mesmo que eu melhore 1% a cada vez, é algo em que posso continuar a trabalhar. Ayesha Curry.

Mas a verdadeira paixão de Ayesha ainda é a comida.

“Estou simplesmente obcecado” com esta nova atividade, disse o chefe de cozinha rindo, a tal ponto que até ela Instagram algoritmo mudou nas últimas semanas para mostrar a ela mais golfe e menos conteúdo alimentar.

No entanto, Eles são novos não pôde deixar de voltar ao seu primeiro amor: cozinhar. Olhando para o futuro temporada de fériaso chef lembrou aos telespectadores que “não há regras” ao planejar o Natal e Novos anos cardápio.

Ela lembrou que, por Ação de graçasela e sua família tiveram “frango e waffles” para o jantar em vez do tradicional peru. Embora ela não tenha detalhado seus planos para Natalela disse que estava considerando “lasanhas” para a entrada.

E o que Estêvão pensa?

Embora não estivesse presente no fórum, o Estado Dourado guarda compartilhou uma mensagem de amor por Eles são novos sobre Instagram há algumas semanas, por ocasião do seu 12º aniversário: “Minha mulher. Eu te amo mais do que você imagina.”

Curry admitiu que nem tudo está ótimo. Em entrevista com Pessoas revista, o jogador de basquete reclamou, brincando, que sua esposa rouba a maior parte do espaço do armário.

Com um tom alegre, Estêvão observou que “Provavelmente sou mais organizado por mais TOC sobre ser limpar ao meu lado,” e isso pressiona sua esposa a ser mais organizada com o espaço do armário.

A vida de casal não é fácil, mas Stephen e Ayesha demonstraram que o amor, a compreensão e o bom humor, sem descurar um passatempo comumpode ser um grande passo na direção certa.