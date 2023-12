Ayesha Curry causa impacto em um biquíni preto sexy durante as férias na Jamaica

Ayesha Curry, a esposa de Guerreiros do Golden State ícone Stephen Curry, causou furor em sua conta do Instagram ao compartilhar uma série de fotos de suas férias em Jamaicaincluindo um em que ela posou com um sensual biquíni preto.

Curry, que é famosa por ser uma chef renomada, além de uma empresária de sucesso, e entre todas as suas ocupações reservou um tempo para uma escapadela e exibiu alguns cartões postais que intitulou de “Grounding”, ao lado de uma bandeira jamaicana.

Ela diz Jamaica é um país onde ela tem raízes, pois lá nasceram sua mãe, avó e tias.

Na foto da capa, Curry é vista andando de barco com bandeira jamaicana na frente, enquanto aproveita o mar, vestida com bermuda, camiseta preta e boné laranja. Nas seguintes você poderá ver algumas das comidas e bebidas do passeio de Ayesha, algumas imagens da paisagem.

Depois ela surpreende com uma pose sexy, com o braço levantado ela se apoia em uma parede verde, vestida com um biquíni preto que deixa ver seu corpo esculpido.

Ayesha Curry posa de biquíni durante sua viagem à JamaicaInstagram @ayeshacurry

Provocou comentários de alguns usuários que criticaram sua postagem por ela não cobrir muito, ou por atuar como modelo do Instagram, apesar do dinheiro do marido. Embora ela não exija seu capital, ela é uma empresária de sucesso.

Onde Stephen Curry conheceu sua esposa Ayesha?

Curry e seu marido se conheceram quando eram adolescentes na Carolina do Norte, pois frequentavam a mesma igreja e se tornaram bons amigos.

Eles se encontraram novamente em 2008 e se tornaram um casal e não olharam para trás desde então. Eles agora foram casado há 11 anos.

Eles têm três filhos juntos e Eles são novos concentra-se principalmente em criá-los, ao mesmo tempo que mantém outros empreendimentos comerciais próprios.