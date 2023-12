Ayesha Curry explica por que nunca será chamada de esposa da NBA

Tó muitos que acompanham o basquete, só saberão Ayesha Curry como a esposa da estrela da NBA Stephen Currymas ela sabe que é muito mais que isso.

A atriz canadense-americana de 34 anos também é uma personalidade culinária de TV, tendo recentemente iniciado seu próprio programa, chamado Eles são novosÉ caseiro.

Curry foi entrevistada recentemente pela ABC News e foi questionada sobre o que significava ser nomeada na Forbes 30 under 30.

Para ela, ser mãe e esposa é mais importante do que o que faz na vida profissional. Ela então foi questionada sobre se sentia falta de ser chamada de esposa da NBA, ao que ela disse: “Não, acho que nunca me chamaria assim, porque me sinto assim, quero dizer, acho que meu marido nunca iria. autodenomina-se esposa de um chef.”

Ela já falou antes sobre como não sabia nada sobre basquete antes de começar Curry o que significava que ver pessoas andando por aí com camisetas com o nome dele era impressionante.

Os Currys apoiam uns aos outros

Os tempos mudaram e ela agora se vê como uma fã obstinada. Ambos parecem apoiar-se muito bem em suas respectivas carreiras, o que é um sinal de um relacionamento saudável.

Em uma visita ao The Jennifer Hudson Show, Eles são novos revelou que tem aprendido a jogar golfe ao lado do marido. “É algo que podemos fazer juntos, não importa onde estejamos no mundo”, disse o chef.

Jennifer ela mesma iniciou a conversa sobre isso, dizendo que tinha ouvido falar que Ayesha era “uma jogadora de golfe incrível”. A declaração provocou uma expressão chocada de Curryque respondeu imediatamente: “Diga isso de novo, eu sou o quê? Vou atender. Vou repetir.”

“Não sou um jogador de golfe incrível, mas estou aprendendo a jogar golfe” Eles são novos confessado