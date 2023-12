Babá, merendeira, professor; Conheça todas os cargos deste CONCURSO com quase 200 vagas

Vagas de concurso de fundamental a superior

Saiu um edital de concurso público com quase 200 vagas e muitas oportunidades. As chances são para todos os níveis de escolaridade.

Novo Edital com 182 Vagas

A Secretaria Municipal de Educação de Pirapora de Bom Jesus (SME Pirapora de Bom Jesus), em São Paulo, divulgou seu novo edital de concurso público, oferecendo 182 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental incompleto e superior, com salários iniciais variando de R$ 1.320,00 a R$ 19,28 por hora aula.

Distribuição de vagas do concurso

Nível Fundamental (Incompleto)

Cargos e Vagas:



Babá: 71 vagas, salário de R$ 1.320,00

Merendeira: 50 vagas, salário de R$ 1.320,00

Nível Superior

Cargos e Vagas:

Professor de Apoio: Cadastro Reserva, salário de R$ 3.972,61

Professor de Educação Básica I (Ciclo I do Ensino Fundamental): 16 vagas, salário de R$ 17,53 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Ciências: 01 vaga, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Educação Artística: Cadastro Reserva, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Educação Física: 02 vagas, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Espanhol: 01 vaga, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Filosofia: 01 vaga, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Geografia: Cadastro Reserva, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – História: Cadastro Reserva, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Inglês: 01 vaga, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa: 03 vagas, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Básica II – Matemática: Cadastro Reserva, salário de R$ 19,28 por hora aula

Professor de Educação Especial: 09 vagas, salário de R$ 17,53 por hora aula

Professor de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola): 27 vagas, salário de R$ 17,53 por hora aula

Etapas e Provas do concurso

Os candidatos do concurso passarão pelas seguintes etapas de avaliação:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos

Prova dissertativa (eliminatória e classificatória) para cargos específicos

Prova de títulos (classificatória) para cargos de nível superior

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrerem simultaneamente em 28 de janeiro de 2023.

Provas Objetivas

As provas objetivas serão um desafio com 30 questões de múltipla escolha, abrangendo Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos. Cada questão terá 4 alternativas, sendo apenas uma correta. A etapa avaliará:

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Específicos

Prova Discursiva

A prova dissertativa exigirá a elaboração de 1 questão teórico-prática. Os candidatos deverão responder com um texto dissertativo argumentativo, abordando o conteúdo programático específico para o cargo desejado. A redação deve estar dentro dos limites mínimo e máximo de linhas estabelecidos no caderno de questões. Textos escritos fora do local adequado, que não atendam à quantidade mínima de linhas ou ultrapassem o limite máximo não serão considerados.

Avaliação de Títulos do concurso

A etapa de Avaliação de Títulos é reservada aos candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos de Professor. É a oportunidade de destacar a qualificação profissional, apresentando certificados e diplomas que enriqueçam a candidatura.

Esteja preparado para enfrentar cada etapa com dedicação e conhecimento, buscando evidenciar suas habilidades e experiências ao longo do processo seletivo.

Preparação para este concurso

Preparar-se para o concurso da SME Pirapora de Bom Jesus demanda uma estratégia sólida e eficaz. Aqui estão algumas orientações para guiar sua jornada de estudos:

Análise Profunda do Edital

Inicie sua preparação com uma análise minuciosa do edital. Compreenda os detalhes do concurso, os tópicos específicos a serem estudados e o formato das provas.

Plano de Estudos Estruturado

Elabore um plano de estudos realista, distribuindo as disciplinas ao longo do tempo. Priorize áreas em que você necessita de maior dedicação e equilibre o aprendizado.

Seleção de Material Didático

Opte por materiais de estudo direcionados ao seu cargo almejado. Livros, apostilas e videoaulas específicos podem otimizar sua compreensão dos conteúdos.

Prática Intensa com Questões Anteriores

Resolva questões de concursos anteriores, focando na banca organizadora do certame. Essa prática aprimora sua familiaridade com o estilo das perguntas e a eficácia nas respostas.

Simulados

Realize simulados completos para simular as condições reais da prova. Isso não apenas testa seus conhecimentos, mas também ajuda a gerenciar o tempo de forma eficiente.

Enfoque nas Disciplinas Específicas

Dedique tempo extra às disciplinas específicas do seu cargo. Aprofunde-se em Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos para garantir um domínio abrangente.

Aprimoramento em Redação

Desenvolva suas habilidades de redação praticando regularmente. Escreva dissertações sobre temas relevantes ao conteúdo programático, seguindo as diretrizes do edital.