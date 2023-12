Backstreet Boys x Kanye West: Batalha legal se formando sobre uma amostra da música do álbum “Vulture” de Ye

Raplicativos Kanye West pode estar enfrentando problemas legais por causa de uma música de seu próximo álbum, “Abutre.” Foi relatado que West não obteve permissão do Backstreet Boys para usar seu hit, “Everybody”, em seu álbum.

Fontes próximas à boyband afirmam que West nunca os procurou para obter aprovação. A música em questão traz muitos samples da faixa original dos Backstreet Boys, com seus vocais em destaque antes do rapper Sinal de Ty Dolla entra e canta a letra original.

Esta falta de autorização do Backstreet Boys representa um grande problema para West, já que se espera que ele lance seu tão aguardado álbum ainda esta semana. TMZ relata que não está claro se West tentou entrar em contato com a boyband e foi rejeitado, ou se ele simplesmente se esqueceu de pedir permissão para usar a música deles.

Essa polêmica surge logo após o evento de lançamento do álbum de West em Miami, onde ele apresentou sua nova música. Estiveram presentes a esposa de West, Censores Bianca, e seus filhos. Censori foi vista fazendo o papel de mãe enquanto segurava sua filha mais nova, Chicago, perto enquanto se dirigia para o local.

Ye tem enfrentado reações adversas por vários motivos

Apesar de ter enfrentado uma reação negativa no ano passado por seus comentários antissemitas, West recebeu muito apoio para sua nova música. Censori supostamente o defendeu contra críticas sobre letras ofensivas em seu álbum. O rapper enfrentou críticas depois que circularam vídeos dele cantando comentários depreciativos sobre o povo judeu durante uma apresentação. O Comitê Judaico Americano condenou seus comentários como “tristes e patéticos”, expressando preocupação de que pudessem aumentar o anti-semitismo.

No entanto, Censori alegadamente acredita que as palavras do seu marido foram tiradas do contexto e refutou as alegações de anti-semitismo. Apesar da polêmica, os fãs aguardam ansiosamente o novo álbum de West, com muitos expressando seu entusiasmo nas redes sociais.

Para concluir, Kanye West pode enfrentar problemas legais por causa de uma música de seu próximo álbum que traz samples do hit dos Backstreet Boys, “Everybody”. O rapper não obteve permissão da boyband para usar sua música, o que pode representar um grande problema enquanto ele se prepara para lançar seu tão aguardado álbum.