Bad Bunny e Kendall Jenner supostamente separados

Revista Pessoas cita uma fonte que afirma que as duas mega estrelas aparentemente desistiram… embora não haja nenhum contexto, nem haja informações ou detalhes reais. Tudo o que dizem é que “não são mais um casal”… o que, se for verdade, faz muito sentido.

O fato é que Kendall realmente não reivindicou o cara no sentido moderno – ou seja, ela nunca se tornou oficial do IG com ele em sua própria página … o que é uma espécie de regra do namoro moderno.