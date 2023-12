Bam Margera canaliza ‘Jackass’ para vídeo nocaute com MadHouse

A ex-estrela de “Jackass” fez algumas acrobacias no fim de semana em Los Angeles com os MadHouse Boys… calçando uma luva de boxe e acertando alguns fenos na cabeça.

Disseram-nos que os caras do MadHouse procuraram Bam porque queriam que ele fizesse parte de um de seus vídeos.

Claro, Bam teve uma queda feia com as estrelas e produtores do OG “Jackass”… então ele está disponível e aparentemente disposto a ajudar a competição.