Bam Margera diz que está sóbrio há mais de 100 dias e recebe elogios de Mark Wahlberg

Bam Margera está ultrapassando um marco em sua sobriedade e agradecendo à namorada, à academia e ao skate por ajudá-lo a permanecer no caminho certo… tudo isso enquanto obtém o apoio de Mark Wahlberg .

A ex-estrela de ‘Jackass’ disse ao TMZ… ele está sóbrio há mais de 100 dias e muito ocupado com o trabalho e sua forma física.

No momento ele está em San Antonio trabalhando em um filme e desenvolvendo novas artes para uma empresa de roupas. Ele ainda está malhando diariamente com sua namorada Dannii e patinar novamente… também conhecidos como os três fatores-chave para sua sobriedade, de acordo com o próprio Bam.