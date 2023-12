Banco do Brasil emite COMUNICADO sobre o Pix Parcelado; saiba mais

O Banco do Brasil tem se destacado no cenário financeiro com suas inovações, focando em proporcionar aos seus clientes uma experiência bancária simples e eficiente. No centro dessas inovações está o Pix Parcelado, uma novidade que tem revolucionado o setor de pagamentos. Em nossa análise profunda, nós vamos abordar todas as nuances desta modalidade de pagamento.

Entendendo o Pix Parcelado

O Pix Parcelado, como o nome sugere, é uma opção de pagamento que permite que o consumidor parcele suas compras, semelhante ao funcionamento dos cartões de crédito. A diferença reside na experiência do consumidor que, em vez de desembolsar o valor total no ato, pode dividir o pagamento em parcelas mensais.

As parcelas podem ter acréscimo de juros e outros encargos, dependendo das condições estabelecidas pela instituição financeira. No Banco do Brasil, o Pix Parcelado, denominado BB Parcela Pix, está disponível para transações a partir de R$ 100 realizadas pelo aplicativo.

O Banco do Brasil diferencia-se ao oferecer essa modalidade de empréstimo com condições mais vantajosas do que outras linhas de crédito disponíveis no mercado. No entanto, é essencial lembrar que é necessário ter limite de crédito disponível para realizar a operação.

Quando usar o Pix Parcelado?

O Pix Parcelado é uma alternativa quando se necessita fazer uma transação via Pix e não possui o valor total disponível. Nesse caso, as opções seriam recorrer a um empréstimo pessoal, consignado ou outras linhas de crédito para transferir o recurso necessário. O Pix Parcelado surge como uma solução mais prática e, dependendo das condições, mais vantajosa ao cliente.

Essa modalidade é indicada para quem precisa de um empréstimo rápido, prático e seguro, com parcelas descontadas mensalmente na conta corrente do cliente.

Como usar o Pix Parcelado de forma vantajosa?



A utilização do Pix Parcelado requer uma análise de sua situação financeira. Se uma loja oferece um desconto significativo no pagamento com Pix, vale a pena considerar se a soma das parcelas é mais vantajosa que o preço sem o desconto. Se precisar transferir um valor e não tiver saldo disponível, o Pix Parcelado pode ser uma alternativa.

Lembre-se sempre: o Pix Parcelado é uma modalidade de empréstimo e deve ser considerado dentro de um cenário de organização financeira.

Solicitando o Pix Parcelado no App BB

Os clientes do Banco do Brasil contam com toda a comodidade e segurança do Pix no App BB. Se o valor da compra for superior a R$ 100 e houver limite de crédito disponível, é possível solicitar o pagamento via Pix Parcelado, usando o BB Parcela Pix.

Veja a seguir como é simples realizar a contratação:

Acesse o App BB. Clique na área Pix. Inicie o envio do Pix com a chave e o valor. Clique em Parcelado. Selecione a quantidade de parcelas desejadas. Confirme a contratação.

Empréstimo do Banco do Brasil

Tipos de Empréstimos do Banco do Brasil

O Banco do Brasil oferece diferentes modalidades de empréstimos, cada uma com seus respectivos termos e condições. Destacamos aqui três opções:

BB Crédito Salário BB Crédito Automático Crédito Consignado com até 6 MESES para começar a pagar

Vamos analisar cada uma delas em detalhe.

BB Crédito Salário – Empréstimo Pessoal

O BB Crédito Salário é uma opção de empréstimo pessoal oferecida pelo Banco do Brasil. Ele permite que trabalhadores assalariados obtenham recursos financeiros adicionais quando necessário.

Como funciona o BB Crédito Salário?

É simples. O montante do empréstimo é depositado diretamente na conta salário do mutuário. O pagamento é feito por meio de parcelas fixas, descontadas diretamente do salário do mutuário.

Benefícios do BB Crédito Salário

Optar pelo BB Crédito Salário traz várias vantagens:

Acesso rápido aos fundos: O dinheiro é depositado diretamente na sua conta, proporcionando acesso imediato.

Pagamentos convenientes: Os pagamentos são feitos diretamente do seu salário, eliminando a necessidade de se lembrar de fazer os pagamentos.

Taxas de juros competitivas: O Banco do Brasil oferece taxas de juros atrativas em comparação com outras opções de empréstimo.

Requisitos para o BB Crédito Salário

Para ser elegível para o BB Crédito Salário, você precisa ser um trabalhador assalariado e seu salário deve ser depositado em uma conta do Banco do Brasil.

Como solicitar o BB Crédito Salário?

A solicitação do BB Crédito Salário pode ser feita online ou em uma agência do Banco do Brasil. O processo é rápido e fácil.

BB Crédito Automático – Empréstimo Automático

O BB Crédito Automático é um tipo de empréstimo que é aprovado automaticamente pelo banco. Esta opção é ideal para aqueles que precisam de acesso rápido a dinheiro em situações de emergência.

Vantagens do BB Crédito Automático

1ª parcela em até 60 dias: Você tem até dois meses para começar a pagar.

Até 72 meses para pagar: Você decide o prazo de acordo com as suas condições.

Taxas atrativas: Aproveite as melhores condições. Consulte as variações das taxas.

Pula parcela: Você pode escolher 1 ou 2 meses por ano para pular a sua parcela.

Como contratar o BB Crédito Automático?

A contratação pode ser feita no Caixa Eletrônico, Autoatendimento BB pela Internet, pelo Celular e Tablet, CRBB, Agências do BB e Correspondentes Mais BB, WhatsApp, Banco 24Horas e BB Parcela Pix.

Crédito Consignado – Empréstimo Consignado com até 6 MESES para começar a pagar

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito onde o valor das parcelas é automaticamente deduzido do salário ou benefício do solicitante. Essa característica reduz o risco de inadimplência, permitindo às instituições financeiras oferecerem taxas de juros mais baixas.

Vantagens do Empréstimo Consignado BB

Contratação facilitada direto no seu celular pelo app BB ou Whatsapp.

Pagamento em até 120 meses.

Primeira parcela com vencimento em até 180 dias (6 meses).

Parcelas fixas que facilitam o planejamento do orçamento.

Desconto direto da sua conta, evitando esquecimentos e multas.

Como contratar o consignado do Banco do Brasil?

Você pode contratar o empréstimo consignado através do app BB, disponível na loja de aplicativos do seu celular, ou pelo WhatsApp, no número (61) 4004-0001. Se preferir, você pode contratar nas agências Correspondentes, terminais de autoatendimento ou internet.

Quem pode contratar o Empréstimo Consignado?

Para contratar o empréstimo consignado, a empresa ou órgão público que você trabalha precisa ter convênio de consignação com o Banco do Brasil. Além disso, você deve ter margem consignável suficiente para o valor da parcela e limite de crédito disponível no Banco do Brasil.