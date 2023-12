Banco do Nordeste terá concurso com 500 vagas; confira cargos e salários

Edital para o próximo concurso do Banco do Nordeste (BNB) está autorizado e prevê o preenchimento de 500 vagas.

Mais um edital super aguardado para 2024! Desta vez é o Banco do Nordeste que confirmou a realização de um novo concurso.

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) autorizou na tarde dessa quarta-feira, 06, a realização do concurso para o preenchimento de 500 vagas.

As oportunidades serão distribuídas entre os seguintes cargos:

410 vagas para analista bancário;

90 vagas para especialista técnico em TI.

“Vamos fortalecer o BNB e levar mais desenvolvimento e progresso aos estados da nossa região”, disse o presidente do banco, Paulo Câmara.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter nível médio e superior, respectivamente, para os cargos de analista e especialista em TI.

A banca que estará a frente do certame também já está definida. A contratada será a Cesgranrio.

Com os trâmites do concurso já adiantados, a expectativa do próprio banco é que o edital seja divulgado no mês de janeiro de 2024.



Você também pode gostar:

Quais os salários do BNB?

Os candidatos aprovados no concurso receberão salários que podem chegar a mais de R$ 10 mil mensais.

Para o cargo de analista bancário, a remuneração inicial prevista é de R$ 3.788,16. Já para o cargo de especialista técnico em TI, o salário começa em R$ 6.556,92.

No entanto, após três meses no exercício do cargo, os especialistas técnicos em TI farão jus a um salário de R$ 10.099,82.

Além da remuneração mensal, os aprovados ainda contam com os seguintes benefícios:

Auxílio-refeição;

Auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

Auxílio-creche;

Seguro de vida;

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva;

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Vale lembrar que os candidatos contratados pelo BNB serão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Como será a seleção?

A Fundação Cesgranrio espera receber cerca de 100 mil candidatos inscritos. As etapas de seleção irão incluir:

Prova objetiva;

Exame médico;

Analise de documentação.

A prova objetiva contará com questões sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Quantitativo; e

Conhecimentos Bancários.

As provas serão aplicadas em diversas capitais do Nordeste, além de cidades circunvizinhas, confira a lista a seguir:

Capitais que receberão as provas

Maceió (AL);

Recife (PE);

Salvador (BA);

João Pessoa (PB);

Teresina (PI);

Fortaleza (CE);

São Luís (MA);

Natal (RN); e

Aracaju (SE).

Cidades que receberão as provas

Teixeira de Freitas (BA);

Juazeiro (BA);

Itabuna (BA);

Irecê (BA);

Barreiras (BA);

Vitória da Conquista (BA);

Feira de Santana (BA);

Teófilo Otoni (MG);

Montes Claros (MG);

Garanhuns (PE);

Caruaru (PE);

Petrolina (PE);

Juazeiro do Norte (CE);

Sobral (CE);

Floriano (PI);

Parnaíba (PI);

Campina Grande (PB);

Patos (PB);

Mossoró (RN);

Linhares (ES);

Caxias (MA); e

Imperatriz (MA).

BNB aumenta quadro de servidores

O número de servidores do Banco do Nordeste foi alterado, passando de 6.720 cargos para 7.189.

Por conta disso, o novo certame poderá ser realizado.

O quadro de funcionários do banco passa agora a contar com os seguintes profissionais: