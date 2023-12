Banco Inter oferece descontos de até 60% e cashback de 30%; Veja como conseguir

O Inter lançou promoções para a temporada de Natal, abrangendo os departamentos de presentes e os itens mais procurados desde a Black Friday. Os descontos aplicam-se a tablets, eletrodomésticos, celulares, games e smart TVs de marcas populares como Samsung, Apple, Arno e Electrolux.

Os consumidores podem desfrutar de descontos no Banco Inter de até 60%, cashback de até 30%, além de cupons com até 25% de desconto e ofertas relâmpago no Super Aplicativo. A iniciativa busca proporcionar uma experiência de compra vantajosa durante a temporada festiva.

“Com a nossa funcionalidade de alerta de preços e as buscas realizadas desde a nossa Black Friday, foi possível identificar os itens mais desejados pelos consumidores para o Natal de 2023”, disse o gerente executivo do shopping do Inter, Allan Lemos.

O tablet liderou o aumento nas pesquisas, registrando um crescimento de 200% nesse fim de ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. “Na sequência temos os eletrodomésticos, que cresceram 121%, celulares 48%, games 46% e Smart TVs com 17%”, afirma.

Condições especiais de Natal no Inter

O Inter, em sua iniciativa de proporcionar um Natal mais acessível aos consumidores, anuncia condições especiais abrangendo uma variedade de segmentos. De acordo com a empresa, os setores de tecnologia e eletrodomésticos, smartphones, smartwatches e tablets estão contemplados com descontos de até 30% e cashback de até 30%.

Grandes marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola, Arno, Midea e Electrolux participam da oferta, proporcionando descontos de até 60% e cashback de até 30%. Dentro dos departamentos de presentes, os consumidores podem encontrar:

Produtos de beleza e perfumaria com descontos de até 65% e cashback de até 20%;

Eletrodomésticos com descontos de até 50% e cashback de até 12%;

Roupas, calçados e acessórios com descontos de até 15% e cashback de até 10%;

Itens de mercado, incluindo vinhos, destilados, panetones e bebidas, com cashback de até 10%;

Games e brinquedos infantis com cashback de até 8%.

O Inter convida os consumidores a aproveitarem essas condições especiais para tornar suas compras de Natal mais vantajosas. No entanto, é importante lembrar que as ofertas estão disponíveis por tempo limitado.



Você também pode gostar:

Descontos em e-commerces

Além das promoções em seus próprios setores, o Inter expandiu suas condições especiais para alguns e-commerces, oferecendo oportunidades vantajosas durante diferentes períodos do evento. Entre os benefícios destaca-se o Magazine Luiza, que deve garantir descontos de até 70% e a chance de receber até 10% de cashback.

No Aliexpress, os clientes podem aproveitar descontos de até 70% e receber cashback de até 9%. Na Amazon, os descontos chegam a 60%, com a possibilidade de receber até 5% de cashback. Já a Shopee apresenta uma oferta especial para a primeira compra.

Essas parcerias estratégicas permitem que os clientes do Inter aproveitem ofertas exclusivas em uma variedade de produtos e serviços. É possível conferir todas as parcerias firmadas pelo banco digital nos canais oficiais da instituição.

Vale lembrar que o Inter Shop é uma plataforma dentro do aplicativo do banco que possibilita a compra de produtos e serviços de diversas lojas parceiras. Os clientes do Banco Inter podem acessar o Inter Shop diretamente pelo aplicativo, explorar as ofertas disponíveis e realizar compras com facilidade, tudo integrado à conta digital do banco digital.