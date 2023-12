Bancos devem fechar a partir desta sexta, 29. Veja cronograma

Esta quinta-feira (28) é o último dia útil do ano de 2023 em que as agências bancárias estarão abertas em todo o país. Segundo informações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), a partir de amanhã, estes pontos presenciais não devem mais abrir até o final o ano.

O fechamento tem relação com as festas de final de ano, e com o final de semana que se aproxima. Pessoas que atuam em bancos poderão emendar a folga e só deverão voltar ao trabalho a partir do próximo ano, ainda de acordo com as informações da Febraban.

“No dia 29/12 (sexta-feira), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público”, disse a Federação.

“Vale lembrar que, conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão nos dias 25/12 (Natal) e 01/01 (Confraternização Universal)”, completou a Federação por meio de nota divulgada ainda na última semana.

Tenho contas para pagar

Mas se você tem contas a pagar, não precisa se preocupar. Mesmo que as agências bancárias estejam fechadas nos próximos dias, ainda será possível quitar os boletos normalmente sem precisar sair casa. Para tanto, basta usar os meios digitais, como caixas eletrônicos, sites e até mesmo aplicativos de instituições financeiras.

Para além disso, o cidadão pode usar estes meios para realizar outras atividades, como transferências, depósitos e até mesmo o Pix nos próximos dias. De acordo com a Febraban, quase todos os serviços que podem ser feitos de maneira presencial, também podem ser realizados de maneira remota atualmente.

“Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados e no dia 29/12 poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais”, diz a Febraban

“Mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.



Através do sistema de internet banking, o cliente poderá realizar:

Pagamento de contas;

Consulta de saldos e extratos;

Transferências financeiras;

Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato;

Contratação de serviços e empréstimos;

Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito;

Limite de crédito;

Crédito imobiliário;

Comprovantes de transações bancárias.

“Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado)”, explica a Febraban.

Abaixo, você pode conferir as principais formas de contato com os bancos do Brasil:

Banco do Brasil: 0800-7290722;

Santander: 0800-7627777;

Caixa Econômica Federal: 0800-7260101;

Banco Bradesco: 0800-7048383;

Itaú Unibanco: 0800-7280728;

Banco Safra: 0800-7725755.

Calendário de atendimento dos bancos no final de ano

Desde a última semana, bancos de todo o país estão atuando dentro de um cronograma especial de final de ano. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado: