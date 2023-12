Barbie, Putin e Rei Carlos III: estes eram os rivais de Taylor Swift como ‘Personalidade do Ano’ da Time

Tele foi reconhecido como ‘Personalidade do Ano’ pela revista popular, Tempoé um dos momentos mais esperados do ano e o título finalmente foi para a cantora americana Taylor Swift, mas quem quase tirou isso dela?

A escolha foi oficializada após serem selecionados entre um amplo leque de nove nomes que são, no mínimo, interessantes. Rápido estava competindo pelo prêmio com outros rostos conhecidos, como Rei Carlos III da Grã-Bretanha e Vladímir Putinpara nomear alguns.

Candidatos para Personalidade do Ano de 2023

Até instituições e obras de ficção concorreram ao prêmio. Os demais considerados pela Time para o título foram:

O filme de maior bilheteria do ano é, para a referida revista, um exemplo de que a possibilidade de sucesso teatral persiste mesmo no novo mundo do streaming. O filme também teve fortes mensagens feministas com Margot Robbie estrelando.

O presidente da Reserva Federal dos EUA foi outro dos finalistas por desempenhar “um papel fundamental na gestão da inflação elevada nos Estados Unidos”, ajudando assim os 350 milhões de habitantes do país.

O grupo de atores e roteiristas de Hollywood que esteve em greve nos últimos meses é outro indicado por fazer uma “demonstração do poder dos trabalhadores e da indústria do entretenimento”.

Rei Carlos III da Grã-Bretanha

Um dos nomes do ano após a morte de Isabel II e a sua ascensão ao trono do Reino Unido, após várias décadas de espera, uma vida inteira para muitas pessoas.

Promotores que processaram Donald Trump

De acordo com a Time, promotores dos estados da Flórida, Nova York, Geórgia e Washington DC abriram um precedente após cortarem as asas do ex-polêmico presidente dos EUA.

Ele está entre os candidatos finais após a rebelião do grupo Wagner neste ano, que, explicam, longe de enfraquecê-lo, parece não tê-lo afetado.

O presidente da China foi um dos nomes do ano para a revista norte-americana depois de ser considerado “um dos líderes modernos mais poderosos da China”.

O CEO da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, foi outro finalista após os grandes avanços em inteligência artificial ocorridos em 2023. O ChatGPT catapultou a IA para um novo patamar de discussão.

Taylor Swift foi escolhida como ‘Personalidade do Ano’. EFE

Por que Swift venceu?

No fim, Rápido conquistou o prémio, depois de um ano repleto de sucessos e em que a sua influência e transcendência foram mais do que notórias.

Depois de um 2023 coberto de sucesso tanto pessoalmente Rápidoo novo relacionamento de Travis Kelce e sendo coroada como a artista mais ouvida na plataforma Spotify sobre nomes como “The Weeknd” ou “Bad Bunny”, ela ganhou o prêmio que é entregue a cada 12 meses.

A cantora, que trará sua ‘The Eras Tour’ para a Europa no próximo ano, foi comparada na revista com grandes lendas da música como Michael Jackson e Madona.