Barbosa Supermercados CONTRATA Fiscal de Loja, Caixa e mais!

O Barbosa Supermercados, instituição famosa e referência no setor em que atua, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa que investe nas pessoas, em inovação e possui um plano de expansão para ser o melhor na arte do varejo, veja a lista de vagas abertas:

FISCAL DE LOJA I – PREVENÇÃO DE PERDAS – São Paulo – SP -Atendimento;

OPERADOR DE LOJA – PEIXARIA – São José dos Campos – SP – Atendimento;

OPERADOR DE LOJA – SALSICHARIA – São José dos Campos – SP – Atendimento;

OPERADOR DE LOJA – AÇOUGUE – Itapecerica da Serra – SP – Atendimento;

OPERADOR (A) DE CAIXA MTR – Itapecerica da Serra – SP – Atendimento;

ESTAGIÁRIO (A) DE REPOSIÇÃO – São Paulo – SP – Atendimento;

OPERADOR DE PADARIA – São Paulo – SP – Atendimento: Disseminar a cultura (missão, visão e valores) da empresa. Promover a excelência no atendimento. Manter um relacionamento ético e respeitoso junto aos clientes e fornecedores da empresa. Atendimento aos clientes no balcão. Organização e limpeza do setor. Verificação de validade e precificação;

OPERADOR DE LOJA – SALSICHARIA – Guarulhos – SP – Atendimento;

OPERADOR DE CAIXA – São Paulo – SP – Atendimento;

ESTAGIÁRIO – FLV – São Paulo – SP – Atendimento;

COZINHEIRO I – Osasco – SP – Cozinha;

AJUDANTE DE COZINHA I – Osasco – SP – Cozinha;

AJUDANTE DE PADEIRO I – Cotia – SP – Atendimento;

OPERADOR (A) DE CAIXA MTR – Cotia – SP – Atendimento;

FISCAL DE LOJA I – PREVENÇÃO DE PERDAS – Cotia – SP – Atendimento;

ACOUGUEIRO I – Cotia – SP – Atendimento.

Mais sobre o Barbosa Supermercado

Falando mais sobre o Barbosa Supermercados, vale a pena destacar que, com o propósito de alimentar com conforto, afeto, e encantamento para transformar o dia a dia da família, a Rede Barbosa Supermercados já está há mais de 46 anos no varejo.

Além disso, a rede conta ainda com uma equipe de mais de 3.700 colaboradores treinados para melhor atender aos clientes. São 32 lojas localizadas na grande de São Paulo: Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Jandira, Osasco, Pirituba, Sorocaba, Tatuí e Embu das Artes. Vá atrás desta oportunidade única!

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Barbosa Supermercados, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



