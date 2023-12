Barcelona: A Copa do Mundo de Clubes… um sonho quase impossível para o Barcelona

Eoito seleções europeias já se classificaram para o Mundial de Clubes a realizar-se no verão de 2025, com 32 equipas e num formato diferente da competição atual. O torneio com novo visual lembra o que entendemos como Copa do Mundo internacional.

Chelsea, Real Madrid e Manchester City têm a garantia de estar presentes como últimos vencedores da Liga dos Campeões, como é o caso da edição deste ano. Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica também já garantiram seus ingressos para a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos. O ranking da UEFA dos últimos três anos atesta isso.

Mundial de Clubes da FIFA será ampliado para 32 seleções em 2025, diz Infantino

Além do vencedor da próxima Taça dos Campeões Europeus, outras três seleções se classificarão através do sistema de pontos decidido pela FIFA.

O primeiro neste ranking não é outro senão Borussia Dortmund com 67 pontos e uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões deste ano. A seleção alemã é seguida por Atletico Madrid com 62 pontos, com RB Leipzig em seus calcanhares com um a menos.

Barcelona é o seguinte com 55 pontos, o que, dado o sistema de obtenção dos mesmos, pode-se dizer que só tem ao seu alcance a presença no Mundial através da conquista da atual Liga dos Campeões.

Todas as quatro equipes, sendo a próxima Juve que estão fora da Europa, continuam vivos na competição e com possibilidade de continuarem a somar. Real Sociedade também são elegíveis para a Copa do Mundo, com os demais ainda vivos na principal competição continental, caso consigam vencer a Liga dos Campeões.

Consequências económicas

A distribuição de pontos fala, a partir de agora, em marcar um ponto por cada rodada superada, dois por vitória e um por empate em cada partida disputada, é mais que complicado conseguir apresentar uma candidatura ao Mundial Xícara. Além do golpe económico, os valores de participação ainda são desconhecidos, a perda de prestígio desportivo poderá ser outro revés importante para a entidade azulgrana.

As outras equipes que já se classificaram são: Al-Ahly (Egito), Wydad (Marrocos), Al-Hilal (Arábia Saudita), Urawa (Japão), Auckland (Nova Zelândia), Monterrei (México), Seattle (Estados Unidos), Leão (México) e brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense.