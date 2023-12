Barcelona-Almería | LaLiga EA Sports: Xavi furioso com os jogadores do Barcelona: O primeiro tempo foi inaceitável

Xavi Hernández rasgado em seu Barcelona jogadores pela exibição ‘inaceitável’ no primeiro tempo na vitória por 3 a 2 sobre Almería na noite de quarta-feira, alegando que não têm ‘qualidade’ para enfrentar times do passado.

Sérgio Roberto marcou duas vezes após o gol de Raphinha no Estadi Lluis Companys, mas foi uma vitória difícil contra o último colocado da LaLiga, depois que uma série de erros defensivos prejudicaram os anfitriões.

Ciro, filho de Lionel Messi, marca um gol incrível de backflipParker Johnson

E treinador principal Xavique tem estado sob intenso escrutínio sobre a sua posição após as derrotas para Girona e Antuérpiaressaltou que não ficou impressionado com o desempenho deles nos primeiros 45 minutos.

“Mais sofrimento do que eu esperava e [more] do que merecíamos. Chutamos 30 vezes e perdemos dois gols”, Xavi disse aos repórteres em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“A primeira parte é inaceitável como treinador. A segunda parte, sim. Falhámos muito e temos feito isso há um mês e meio ou dois.”

Um segundo semestre melhorado

Falando sobre a sua insatisfação com o desempenho da primeira parte, o jogador de 43 anos criticou os seus jogadores por não terem cumprido os padrões de esforço que exige como treinador na primeira parte, antes de elogiar a sua resposta após o intervalo.

“O primeiro tempo é inaceitável, disse aos jogadores ao intervalo. Falta-nos eficácia, mas temos que ter agressividade e espírito. Como treinador, não aceito isso”, acrescentou.

“Ou corremos como um animal ou [the victory] isso não acontece. Nós não temos o Barcelona de 2010. Ano passado fomos agressivos e corremos… as pessoas assobiaram… no segundo tempo eles aplaudiram. Não podemos deixar de dar tudo de nós.

“Na segunda parte, eles saíram de forma diferente. Ou damos tudo ou não ganhamos nada. Temos de acordar. Se não nos chega através do futebol, chega-nos através da alma.”

Sergi Roberto destacou

Xavi reservou elogios especiais ao vencedor da partida Sérgio Robertoque esteve envolvido nos três gols – marcando duas vezes e preparando o primeiro gol – enquanto o experiente espanhol socorria seus companheiros de equipe com baixo desempenho.

“Temos que ser agressivos. Temos que trabalhar como animais, por isso vencemos”, Xavi adicionado.

“Sérgio Roberto é um exemplo, um capitão com letra maiúscula. Ele é uma garantia. Marcou dois gols e podem ser três, é um grande capitão.

“Mas são duas partes diferentes e na primeira não ganhamos nada. Falta-nos alma porque está bloqueada, a bola queima… Temos que dar tudo de nós em campo. é o que tenho visto. Não temos a qualidade de Barcelona em 2010 ou a capacidade individual, temos a alma, a agressividade.”

Barcelona estão agora seis pontos atrás do pacote surpresa Girona com 38 pontos, mas seus vizinhos catalães e Real Madrid ambos têm um jogo em mãos.