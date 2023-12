Barcelona: Laporta descarta empréstimo de Messi por um jogo: acho que nem é permitido

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, afirmou em entrevista à EFE que a homenagem a Lionel Messi, o jogador que bateu todos os recordes do clube, acontecerá sempre que o craque argentino e sua família quiserem.

“Estamos abertos para fazer isso quando eles quiserem. Messi é o melhor jogador da história e, pelo quanto o respeitamos e admiramos, é claro que merece uma homenagem no Barcelona“, disse ele sobre a estrela argentina.

A porta revelou que a homenagem Messi foi discutido quando a opção genuína do retorno do camisa 10 ao Barcelona foi discutida no verão passado, mas, como isso não aconteceu, “ficou um pouco no limbo”.

“No final não aconteceu, porque o que ele nos contou foi totalmente lógico. Pela pressão que sofreu em Paris, ele preferiu ir para o Inter Miami, porque isso lhe daria uma certa estabilidade. decisão que respeitamos”, A porta explicou.

De qualquer forma, o presidente do clube catalão considera a homenagem um dado adquirido, embora não tenha conseguido marcar uma data.

“Não sei se será quando voltarmos ao Spotify Camp Nou no final de 2024 ou quando o estádio estiver totalmente construído em julho de 2026”, disse ele.

Na altura da sua reabertura, o Camp Nou terá capacidade para 70 mil espectadores, mas quando a obra estiver concluída terá capacidade para 105 mil lugares, o que fará a homenagem ao melhor jogador de futebol que alguma vez jogou pelo clube. ainda mais impressionante.

“Haverá tempo para conversar sobre isso”, disse A portaque descartou a possibilidade de Messi voltando a jogar uma partida oficial pelo Barcelona por empréstimo de Inter Miami.

“Existem todos os tipos de relatórios, mas não creio que isso seja permitido pela FIFA”, concluiu.