Barcelona: O Barcelona manterá Xavi até junho, aconteça o que acontecer, mas terá Rafa Mrquez em vista

EUno espaço inferior a 24 horas, Xavi e John Laporta ambos deixaram claro que Barcelona querem reforçar seu elenco em janeiro, além da chegada de Vitor Roque.

Na verdade, a diretoria do Barcelona estaria disposta a financiar a contratação de um jogador. A ideia do clube é que o fundo de investimento Líbero seja ativado antes de 31 de dezembro, prazo contratual, e injete 40 milhões de euros, mas se isso não acontecer, os dirigentes terão de voltar a cavar fundo no bolso.

Ciro, filho de Lionel Messi, marca um gol incrível de backflipParker Johnson

Independentemente de o negócio se concretizar, o treinador nascido em Terrassa ficará no comando, pois a diretoria o manterá no cargo até junho, aconteça o que acontecer.

John Laporta é muito claro que Xavi é o treinador ideal para Los Cules e que o treinador, de mãos dadas com os jogadores, irá reverter a situação atual, marcada por jogos inconsistentes e maus resultados. A diretoria não considera uma substituição no banco.

A única opção para que isso não aconteça é a saída do próprio treinador, o que neste momento parece improvável porque o ex-meio-campista já reconheceu inúmeras vezes que se vê capaz de corrigir o rumo da situação. Barcelonatemporada.

No caso de sua partida inesperada, A porta e seus diretores confiariam a equipe para Rafael Márquez.

O Barcelona está procurando um tipo específico de meio-campista

Para ajudar a superar a situação atual, Xavi verá seu vestiário reforçado em janeiro com Vitor Roque, que não terá problemas para ser inscrito. Mas mais jogadores poderiam chegar.

Médio defensivo, quer um contraponto aos jogadores do plantel, que chegariam apoiados pela Direção caso o Líbero não pagasse os 40 milhões de euros pendentes.

Os treinadores deixam bem claro que procuram um jogador como Gavi, mas estão cientes da dificuldade de encontrar um. Querem um jogador intenso, agressivo, que conheça a LaLiga EA Sports, e esteja disposto a assinar por apenas meio ano, até junho, por empréstimo.

Araújo não vai se mexer

Quanto às saídas, o clube está convencido e certo de que ninguém sairá em janeiro. Na verdade, os próprios jogadores não querem sair do clube.

Ninguém quer ir embora. Araújono radar do Bayern, ou Lewandowskique atravessa um momento mais fraco em termos de gols, embora a instituição esteja confiante de que em breve retornará ao seu desempenho habitual, não será tocado.

Dois daqueles jogadores que não querem sair Barcelona são Joao Felix and Joao Cancelo. O bom desempenho de ambos, aliás, convenceu o clube. Há semanas que o clube pretende mantê-los para a próxima temporada e leva isso a sério.

A decisão dos dois jogadores portugueses de continuarem com a camisola azul e branca é o que deixa a direcção e os executivos optimistas em relação a estas operações. O clube catalão garantiu aos jogadores portugueses que estaria disposto a fazer um esforço económico para os manter no Barcelona.

Finalmente, Barcelona está otimista com a resolução da Superliga e também com o papel que o time desempenhará na Liga dos Campeões. Vale lembrar que os catalães foram sorteados contra o Napoli nas oitavas de final, sendo o jogo de volta em casa.

Cimeira em Antuérpia

A porta confia Xavi e o elenco, principalmente depois do encontro que realizaram em Antuérpia, após o fiasco na Liga dos Campeões.

O presidente desceu ao vestiário e conversou com os jogadores. Ele admitiu que a derrota contra Girona machucou ele, mas viu os jogadores muito comprometidos. E ele os vê capazes de lutar por todos os títulos.