Barcelona: Vitor Roque: Agora meu grande sonho é ganhar a Liga dos Campeões com o Barcelona

Vitor Roque está na nuvem nove desde que assinou Barcelonae desde então tem visto o impacto da sua contratação, mas recentemente levou a sério e explicou como se prepara para lidar com as exigências do grande clube catalão.

O atacante brasileiro de 18 anos, que assinou contrato com o Barcelona até junho de 2031, teve sua primeira sessão com seus novos companheiros na tarde de sexta-feira, 29 de dezembro, mas somente após deveres de mídia obrigatórios.

Ele agora será lançado não apenas no estrelato de representar o clube, mas também deverá manter seus padrões de excelente habilidade técnica, ao mesmo tempo em que será capaz de lidar fisicamente com o ritmo e a energia da LaLiga, a primeira divisão do futebol espanhol.

Então, como ele vai fazer isso? Ele sente que está mentalmente pronto? Quais são seus objetivos para os próximos sete anos com os atuais campeões?

“Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida” Roque disse através do site oficial do Barcelona. “Estou ansioso para fazer coisas, aprender e me divertir.

“Durante todo esse tempo, estive me preparando com um treinador pessoal e conversei com ele todos os dias para chegar perfeitamente em Barcelona. Eu estou calmo. Procuro não pensar muito, não ir além disso. Só quero ajudar o clube o máximo que puder para conquistar o máximo de títulos possível.

“Eu realmente quero fazer as coisas bem e ganhar o máximo possível com Barcelona. Estou ansioso para aprender e aproveitar o que há de melhor no mundo. Na La Liga o objetivo é sempre subir na tabela o mais alto que pudermos e na Liga dos Campeões lutar para conquistá-la.

“Porque sabemos que aqui, em Barcelona, a única coisa que conta é vencer. Pessoalmente, estou aqui para fazer a minha parte pela equipa e farei tudo o que puder para ajudar os meus companheiros. Mas se você me perguntar qual é o meu maior sonho, seria ganhar a Liga dos Campeões”.

Como foi assinar pelo time de Xavi?

“No começo eu não acreditei” Roque adicionado. “Depois de um tempo a coisa ficou séria. Falei com meu pai e, quando foi confirmado, fiquei muito feliz porque foi o meu sonho realizado, sou um Barcelona fã toda a minha vida.

“E era a minha única opção. É o melhor clube do mundo e sempre foi meu sonho jogar aqui. Romário e Neymar, que fez história, também jogou por este time. Será um prazer defender esta camisa”.

Quem são seus ídolos?

Muitos jogadores icônicos vestiram a camisa do Barcelona, tantos jogadores que poderiam ter afirmado ser o maior jogador de futebol de todos os tempos. Assim, enquanto o clube procura a sua próxima estrela após Lionel Messisaída em 2021, que irá Roque estar se inspirando?

Naturalmente, Roquecomo brasileiro, teve sua mente cativada pelas histórias de seus compatriotas quando jovem, mas quem ele procurará canalizar no Camp Nou?

“Bem, muitos, mas eu diria Neymar, Romário, Ronaldo e Ronaldinho”, explicou Roque. “Esses são os que acho que mais me marcaram”.