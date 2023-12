Barco de migrantes supostamente levado à costa perto da casa de Barbra Streisand em Malibu

O quintal praiano de Barbara Streisand A casa de Malibu supostamente se tornou o local de desembarque de um barco de migrantes que chegou à costa no início da semana passada… e está tudo em vídeo.

Notícias da raposa’ Bill Melugin obteve imagens chocantes que parecem mostrar um barco bancário chegando à costa na tarde de terça-feira, na costa de Malibu, com o que ele descreve como supostos migrantes ilegais… pelo menos algumas dúzias ou mais, pelo que parece.

De acordo com o vídeo de vigilância, isso foi capturado em plena luz do dia… por volta das 13h, e você pode ver essas pessoas saltando e correndo pela praia assim que pousam.

Nenhuma palavra se algum deles foi capturado e detido ainda… mas apenas um dia depois, relatos de outro barco de banco também surgiram na costa de Malibu – apenas aquele afundou, e ninguém foi encontrado… apenas detritos e coletes salva-vidas, de acordo com o local de Los Angeles meios de comunicação .

Agora, no que diz respeito ao que Barb tem a ver com tudo isso… Correio de Nova York insiste que este barco que veio do mar, na verdade, o fez logo abaixo de seu complexo em Malibu – embora não esteja claro de onde eles estão obtendo essa informação… já que não citam nenhuma fonte oficial.