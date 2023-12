Bart Scott odeia Bill Belichick e diz que “o deixaria queimar”

Bill Belichick tem um comportamento muito estóico e sério. Algumas pessoas adoram. Para outros, especialmente os seus oponentes, esfrega-los do jeito errado.

Você não se torna um dos melhores treinadores de todos os tempos sem irritar algumas pessoas, e parece que Belichick atingiu um ponto particularmente sensível com Bart Scott. Scott continuou Pardon My Take e falou sobre seu desdém por Belichick, chegando ao ponto de dizer que “deixe-o queimar“em uma situação hipotética.

Bart Scott despreza Bill Belichick

Scott jogou 11 temporadas no NFLsete com o Corvos de Baltimore e quatro com o Jatos de Nova York. Belichick e Scott se cruzaram em campo várias vezes.

Mas ao esclarecer por que se sente assim em relação ao lendário treinador, Scott mencionou que Belichick era um “bunda“para ele depois que sua carreira terminou em relação a algo que não tinha nada a ver com futebol. Não está claro exatamente o que aconteceu, mas Scott certamente está magoado com o que aconteceu.

Enquanto Scott revive memórias indesejadas, Belichick estava no Jornada da faculdade definido para o Exército vs. Marinha jogo que aconteceu no Gillette Stadium no sábado. E ele foi Lee Corso completo.

Belichick’s Patriotas da Nova Inglaterra Estão atualmente 3-10 na temporada, e muitos se perguntam se este será o último ano de Belichick na NFL.