BBC expõe times da Premier League que mantêm jogadores investigados por acusações de abuso sexual

Liga Premiadaos clubes enfrentaram críticas por contratarem dois jogadores e um treinador, apesar de terem conhecimento das investigações policiais em andamento sobre alegações de violência sexual ou doméstica.

As vítimas, revelando as suas experiências à BBC, acusaram a Football Association (FA) e Liga Premiada de priorizar os interesses comerciais sobre a segurança das mulheres e descreveu uma cultura de medo que desencoraja a reportagem.

A investigação concluiu que sete em cada 20 Liga Premiada clubes têm indivíduos investigados por crimes sexuais desde 2020.

“Eu não queria existir em um mundo onde sou constantemente lembrada de que as acusações de estupro podem ser ignoradas, desde que você seja talentoso o suficiente”, disse uma mulher que denunciou um jogador por estupro.

Apelos à suspensão de jogadores envolvidos em acusações criminais até à conclusão das investigações surgiram devido ao seu estatuto de modelo público.

Preocupações foram levantadas

As vítimas relataram respostas atrasadas, opacas ou ausentes da FA e Liga Premiadasuscitando preocupações com a segurança das mulheres e com o potencial silenciamento de futuras vítimas.

As conclusões da BBC levantaram preocupações significativas, com apelos para que o futuro regulador independente do futebol resolva a falta de resposta à violência contra as mulheres no desporto.

“Há mais de um ano venho investigando alegações de abuso dentro do Liga Premiada”, escreveu a jornalista da BBC Hannah Price no X.

“Os clubes continuaram a jogar com dois jogadores de futebol e mantiveram um chefe no cargo, embora soubessem que estavam sob investigação policial. As supostas vítimas descrevem uma cultura de medo”.