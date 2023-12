BBM Logística está com MAIS DE 50 VAGAS abertas!

A BBM Logística, empresa que é uma das maiores operadores logísticos da América Latina, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre os cargos, veja quais são as principais vagas em aberto:

Analista de Gestão Logística Sr (Custos) – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Analista de Manutenção SR – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Analista de marketing sênior – São José dos Pinhais – PR e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento de Operações – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Ressarcimento – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suprimentos – São José dos Pinhais – PR e Híbrido – Temporário;

Analista Indicadores Sr (Middle Mile) – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista Torre de Controle – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Assistente Administrativo de Manutenção – São Mateus do Sul – PR – Efetivo;

Assistente de Logística – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de movimentação – Joinville – SC- Efetivo;

Motorista Prancha – Capão do Leão – Efetivo;

Operador de Máquina de Colheita – Capão do Leão – RS – Efetivo;

Operador de Motosserra – Pinheiro Machado – RS – Efetivo;

Supervisor de Logística – Jundiaí – SP – Efetivo;

Supervisor de Logística – Osasco – SP – Efetivo;

Supervisor de Operação de Colheita – Capão do Leão – RS – Efetivo;

Técnico Segurança do Trabalho – São José dos Pinhais – PR – Temporário.

Mais sobre a BBM Logística

Sobre a BBM Logística, podemos destacar que a empresa é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única brasileira.

Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros.

Além disso, com 25 anos de atuação, conta com mais de 5.300 funcionários, 3.000 veículos em operação e mais de 15 milhões de entregas por ano, a BBM com seu posicionamento Omnichannel, promove soluções logísticas que movem o hoje em uma direção melhor.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da BBM Logística já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



